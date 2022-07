Calax Interchange bubuksan bago matapos 2022

Isa na namang milestone ang itatala ng pamunuan ng Cavite-Laguna Expressway (CALAX) ngayong 2022 dahil sa inaasahang pagbubukas ng bagong Silang (Aguinaldo) Interchange, bago magtapos ang taon.

Ang Silang Interchange ay durugtong sa operational section ng CALAX mula Mamplasan, Laguna hanggang Aguinaldo Highway sa Silang, Cavite.

Nasa 56% na ang completion rate ng 3.9-kilometer 2×2 lane CALAX subsection at kabilang sa mga patuloy na kinukumpuni nito ay ang mga estero at tulay, excavation at roadway earthwork at installation ng mga bakod at coco net.

“Ang Silang (Aguinaldo) Interchange ay makatutulong para mapaluwag ang isa sa pinaka-congested na highway sa probinsya ng Cavite — ang 41-kilometer Emilio Aguinaldo Highway. Mas madali nang mararating ang mga sikat na destinasyon at atraksiyon sa Silang at Tagaytay, Cavite ng mga motorista na manggagaling sa Maynila,” pahayag ni Raul Ignacio, President at General Manager ng MPCALA Holdings Incorporation (MHI).

Bukod sa Santa Rosa-Tagaytay Road Interchange, maaari ring gamitin ang Silang (Aguinaldo) Interchange para mapabilis ang biyahe ng mga motorista mula Metro Manila patungo sa second summer capital ng bansa, ang Tagaytay City. May layo itong 16 kilometers mula sa city proper ng Tagaytay via Aguinaldo Highway at mararating ito sa 20 minuto lamang. (Betchai Julian)