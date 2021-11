Calapan City iikutan ni Duterte

NAKATAKDANG bumisita si Pangulong Rodrigo Duterte sa Calapan City ngayon, Nobyembre 18, upang personal na masaksihan ang progreso ng mga proyekto sa ilalim ng Barangay Development Fund (BDP).

Sa kanyang pangalawang pagbisita sa Region 4B o MIMAROPA, mismong si Duterte, bilang chairman ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ang maghahatid ng katibayan ng proyekto para sa mga benepisyaro, partikular na ang mga dating rebelde.

Ilang barangay mula sa Region 4B ang napabilang na sa listahan ng BDP matapos silang makalaya sa pamamahala ng CPP-NPA-NDF at ibang rebeldeng grupo.

Ayon kay NTF-ELCAC Vice Chairman at National Security Adviser Hermogenes Esperon Jr., isang guerilla front ng rebeldeng NPA na lang ang natitira sa nasabing rehiyon.

Ayon pa kay Esperon, mula 2016-2021, umaabot na sa 455 rebelde ang nagbalik loob na sa pamahalaan at ngayon ay kabilang na sa mga natutulungan.

“Region 4-B’s peace and security is effectively managed through the joint efforts of security forces and civilian agencies in the region. Through the combined efforts of the Regional Development Council, supported by numerous line agencies of the national government, the region has had a thriving economic development,” ani Esperon.

Sa ilalim ng BDP ng pamahalaang Duterte, ang bawat barangay na wala ng rebelde ay makakatanggap ng P20 milyong halaga ng mga proyekto gaya ng farm-to-market roads, school buildings, water sanitation, health centers, livelihood at tulong pinansiyal para sa mga mahihirap.

Sa MIMAROPA, aabot sa 109 proyekto ang kasalukuyang isinasagawa sa 25 barangay para sa taon na ito. Samantala, sa susunod na taon ay aabot na sa 54 barangay ang mapapabilang sa BDP.

Kasamang bibisita ni Pangulo sa Calapan sina Oriental Mindoro Gov. Humerlito Dolor, Calapan City Mayor Arnan Panaligan; Cabinet Members; opisyal ng NTF-ELCAC, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines.