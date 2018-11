‘Cain at Abel’ nina Dennis, Dingdong masakit sa dibdib

Unang linggo pa lang ng “Cain at Abel” nina Dingdong Dantes at Dennis Trillo, marami na agad ang naglabas ng luha.

Puring-puri nga ng mga netizen ang napakagandang kuwento ng “Cain at Abel,” at siyempre pa, lalo na ang kahusayan na umarte ng mga bida.

Puno ng bakbakan, at hitik na hitik din sa drama ang bawat eksena, kaya naman dalang-dala ang mga manonood. Hindi nga lang mga babae ang nagsasabing naluha sila sa mga eksena, dahil kahit ang mga lalake, parang naka-relate sila sa mga eksena nina Dennis at Dingdong.

Sa huling eksena nga nu’ng Biyernes ng gabi, na kung saan ay napilitan ang karakter ni Dennis na gumawa ng masama para sa ikaliligtas ng kanyang anak, o paghaba pa ng buhay nito, mababasa ang komento ng mga ama, na kahit sila ay gagawin nila ‘yon, na hindi nila pababayaan ang kanilang anak na basta mamatay na lang na hindi sila gagawa ng paraan.

Pero, napansin din namin sa YouTube channel na kung saan ay pinalalabas ang “Cain at Abel” na maraming OFW ang nakikiusap na mag-upload lang dahil doon nga raw sila nakakapanood.

Mabenta sa mga OFW ang “Cain at Abel,” at isang magandang sensyales ‘yon, na unti-unti, at kahit unang linggo pa lang nito, kinasasabikan na ang kuwentong ito ng teleserye nina Dennis at Dingdong.

Anyway, narito ang mensahe ng mga netizen na ngayon pa lang ay na­ngangakong hindi bibitaw sa kuwento ng “Cain at Abel” ng GMA-7:

“Tuloy-tuloy lang ang pag-upload please, para sa aming mga OFW,” sey ni Elvie Pascua.

“Nakakaiyak naman ito. Gagawin ang lahat para sa anak niya,” sabi ni Odessa Cabreros.

“Mas gusto ko ito kaysa Ang Probinsyano,” hirit naman ni Harold Amba.

“Galing talga ng GMA, the best. Thanks, sana mag-number one ito sa ratings at tangkilikin ng lahat,” Joey Taguilid.

“The plot now started to thickens… nice story, direction,” sey ni Arthur Violango.

“Sobrang nakakaawa ang role ni Dennis,” sabi ­naman ni Melyn Dilabayan.

“Ang ganda, ito na lang ang susubaybayan ko. petmalu ang gagaling ng mga gumaganap walang eksenang sayang,” papuri naman ni Leia Alegado.

“Grabe ang mga eksena. Gagaling nila lahat. Nakakaiyak yung gagawin ang lahat para sa anak,” sabi ni Elma Coloma.

“Sobrang ganda nito, may puso at nakakaiyak. Samahan pa ng handsome ang mga bida, Dingdong at Dennis. Wow grabe. Love it!” say ni Elheyna Dorotayo.

“Hayyyy ang sakit naman sa dibdib,” sambit ni Crisel Domingo.

“Nakakaiyak naman ito. Ang aral dito wag tayo basta manghusga ng kapwa kung wala tayong alam sa mga pinagdadaanan niya. Tulad ni Elias, hindi lahat ng nakagawa ng kasalanan ay masama at kagustuhan talaga niya,” hirit ni Arifa Abdul.