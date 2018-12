CAFGU member hatagan ug P7,000 matag bulan

Isip pag-ila sasuporta sa Armed Forces of the Philippines (AFP), gimandu ni Presidente Rodrigo Duterte nga hatagan ug tabang pinansiyal ang mga miyembro sa Citizen Armed Force Geographical Unit Civilian Active Auxiliary (CAFGU-CAA).

Ang maong direktiba naghatag kanila ilawom sa Executive Order No. 69 nga gipirmahan sa Presidente niadtong Disyembre 7, 2018.

Sugod sa Nobyembre ug Disyembre karong tuiga makadawat ug tag P7,000 matag bulan ang mga CAFGU nga anaa sa roster sa AFP, samtang ang mga ipaubos sa training makadawat ug bahin sa tabang pinansyal.

Ang pondo nga alang sa bulan sa Nobyembre ug Disyembre karong tuiga kuhaun gikan sa 2018 contingent fund sa gobyerno.

Gimanduan usab sa Presidente ang Department of Budget and Management nga tun-an ug iduso ang maong tinguha aron kahatagan ug binuwang suporta alang sa mga CAFGU.

“Financial support in the amount of P7,000 per month is hereby granted to each member of a CAA unit (CAA members), who meets the conditions,” matud sa EO #69.

Ang mga CAFGU ang nagsuporta sa AFP pinaagi sa paghatag sa military intelligence, non-traditional mitary operations ug first responders sa mga panahon sa kalamidad.