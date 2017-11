Cacao ng Davao isa sa ‘the best’ sa mundo

By Hango sa DTI

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Napili ang cacao-bean mula sa farm ng Davao bilang isa sa pinakamahusay sa buong mundo, ayon sa 2017 edition ng Cocoa of Excellence Programme na bahagi ng International Cocoa Awards sa Paris, France.

Umabot sa 166 samples ng cacao-bean mula sa 40 bansa ang sinuri at masuwerteng napili ang samples na ipinadala ni Charita Puentespina ng Puentespina Farms sa Davao bilang isa sa ‘best 50 samples’.

Ang Puentespina Farms ay matatagpuan sa Malagos Garden Resort sa Davao City. Sila ang gumagawa ng world-acclaimed Malagos Chocolate brand.

Sinagot ng Department of Trade and Industry (DTI) ng Davao City ang gastos sa freight ng samples sa Paris.

Naging instrumento naman ang Export Marketing Bureau ng DTI sa madaliang paglalabas ng Certificate of Product Registration mula sa Food and Drug Administration kaya’t naisagawa ang unang shipment ng produkto sa Estados Unidos.

Ang puno ng cacao, unang dinala sa Pilipinas ng mga prayle ng Espanya noong 1670, ay isa ngayon sa patok na pananim sa bansa. Tinatayang 10,000 metriko tonelada ng cacao kada taon ang inaani sa bansa at $6 milyon halaga ang ine-export naman sa international market. Gayunman, umaangkat naman ang bansa ng $100 milyong halaga ng cacao mula sa iba pang cocoa-producing countries.

Ipinaliwanag naman ng Department of Foreign Affairs (DFA) na ang hindi pantay na production at importation ay dahil sa raw cacao ang ine-export ng bansa, habang ang inaangkat naman ay ang fermented cacao beans kung kaya’t nagiging malasa at matamis ang chocolate bar na nabibili sa tindahan.

Sa nakikitang potensyal ng cacao at tsokolate sa export market, target ng administrasyong Duterte na palaguin ang ani ng cacao sa 100,000 metriko tonelada bawat taon pagsapit ng taong 2020.