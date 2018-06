Cabinet secretary naglaway sa Rolex

MALA-ASONG kalye o askal na nakakita ng malaking buto ang isang opisyal ng Malacañang matapos maglaway sa iniregalong Rolex watch ng host country sa mga kasamahang opisyal na nagtungo sa naturang bansa.

Nakarating kay Mang Teban kung paano nagtulo-laway ang cabinet secretary nang mabali­taang namudmo­d ng Rolex watch ang host country, kaagad pinahanap sa masunu­ring staff kung sino ang in-charge dahil wala pa itong nakukuha.

Ang pinakama­sakit sa lahat, sad­yang hindi kasali si cabine secretary, as in wala sa master list kaya’t abot-langit ang pagka­dismaya at halos lumuhod para ipanala­nging maisama sa listahan lalo pa’t nasa kalahating milyon ang halaga ng Rolex watch.

Ang ‘petmalu’ pang ginawa ni cabinet secretary, isa-isa pang ti­nanong ang mga kasamahang opisyal kung legit, animo’y nag-roll call para tiyaking hindi fake news katulad ng nakaugaliang gawin at ipakalat ng kanyang mga inarkilang troll, ang pamumudmod ng Rolex watch ng host country.

Lahat ng mga nakausap ni cabinet secretary—iisa ang tugon at kinumpirmang na­bigyan ng Rolex watch bilang regalo ng host country at meron pang nag-urot dito para lalong inggitin dahil nalaman nitong wala sa master list ang kasamahan.

Kahit anong pana­langin ni cabinet secretary, hindi nadinig ang kanyang mga panaghoy at tila pag-alulong na kulang na lamang maglupasay at maglakad ng nakaluhod dahil umuwing luhaan ng Pilipinas ito.

Pintahan niyo na: Madaling makilala ang cabinet secretary na ito, dahil parang puwet ng manok ang bibig at panay ang kahol para lang merong masabi dahil pa­ngarap ma­ging Presidente.