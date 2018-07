Cabinet member nag-ala Ipit Gang

Hindi lang pala sa kalye naglipana ang Ipit Gang dahil kahit na sa gabinete ay may gumagawa ng ganitong kalakaran.

Ang salarin, isang cabinet member na bansagan nating TT as in ‘Tirador ng Trainee’­, habang ang biktima ay tawagin na lang natin sa bansag na ‘Bigatin’.

Ayon sa nakalap na impormasyon ni Mang Teban, kolorum daw ang posisyon ni Bigatin dahil sa wala pang papel na inilalabas ang Malacañang para sa kanyang puwesto.

Suspetsa ng marami, iniipit ni TT ang papeles ni Bigatin kaya’t hindi ito makaporma sa trabaho, tulad ng pagkuha ng karagdagang staff sa kanyang tanggapan.

Mukhang inis at galit daw itong si TT dahil nagiging malapit daw kay Pangulong Duterte itong si Bigatin.

Pero sa kaiipit ng papeles, mukhang nakarma itong si TT dahil sa mga natuklasang iregularidad ng Commission on Audit (COA) sa kanyang tanggapan.

Pintahan niyo na. Si Bigatin ay isa sa nag-aambisyon na tumakbo sa 2019 elections. Itong si TT naman ay may letrang A sa kanyang pangalan as in Andaming pera sa kanyang tanggapan.