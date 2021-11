Caballero, Kiram panauhin sa TOPS

BIBIDA sa ika-127 edisyon ng “Usapang Sports on Air” ng Tabloids Organization in Philippine Sports (TOPS) sina newly-reelected Pilipinas Sepak Takraw Federation Inc. (PSTFI) president Karen Tanchanco-Caballero at Philippine Pencak Silat Association (PHILSILAT) head Princess Jacel Kiram, Huwebes.

Tatalakayin ni Caballero, Deputy Secretary-General ng Philippine Olympic Committee (POC) at first woman Vice President din ng Asian Sepak Takraw Federation (ASTAF), at ni Kiram ang paghahanda ng bansa para sa darating na Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam sa Mayo 2022.

Magsisimula ang weekly sports forum, suportado ng Philippine Sports Commission (PSC), Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) at Games and Amusement Board (GAB), alas-10 ng umaga.

Iniimbitahan ni TOPS president Ed Andaya ng People’s Tonight ang lahat ng officers at members na makiisa sa sports session na pangangasiwaan ni veteran sportscaster Ernest Leo Hernandez. (Janiel Abby Toralba)