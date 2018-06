CAAP nag-imbestiga sa kapalpakan ng SkyJet

INIIMBESTIGAHAN na ng Civil Aviation Autho­rity of the Philippines (CAAP) ang aberyang nangyari sa isang eropla­no ng SkyJet Airlines sa Francisco B. Reyes Airport sa Busuanga sa Palawan noong Hunyo 8 na naging dahilan para isara ang paliparan sa loob ng dalawang araw.

Nabatid na nagpadala na ang CAAP ng mga imbestigador ng Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board para alamin kung ano ang dahilan ng insidente.

Kaugnay nito, ipinahayag naman ni N­oveleta, Cavite Mayor­ Dino Carlo Reyes-Chua, president at chief executive officer ng SkyJet Airlines, na tumutulong sila sa im­bestigasyong ginagawa ng CAAP at sinisiyasat na rin ng kompanya ang pangyayari.

“SkyJet management team is cooperating with the authorities regarding the incident. We wish to inform everyone that we will swiftly investigate the incident and we will fully cooperate with the investigation of CAAP and other regulatory agencies,” sabi ni Chua sa Abante.

Sabi pa ni Chua, nagpadala sila ng mga tao sa lugar para tulu­ngan at sagutin ang mga tanong ng kanilang mga pasahero.

Pero, ayon sa nurse na Briton na si Sinead O’Donnell, walang tulong na naibigay ang SkyJet sa kanila kundi ang alok na bigyan sila ng refund bagama’t malak,i na ang nagastos nila sa pagbili ng bagong tiket.

“We have received no response from customercare@flyskyketair.com,” sabi ni O’Donnell. “Please respond ASAP to tell me how you will be reimbursing us.”