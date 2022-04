CA, Senado kinondena sa pagkulong ng mga Pharmally exec kahit walang kaso

Hindi na naitago ni Atty. Ferdinand Topacio ang pagkadismaya nito sa Senado at Court of Appeals(CA) sa pag-iisnab sa kaso ng dalawang Pharmally Executives na 6 na buwan nang nakakulong sa Pasay City Jail nang walang kinahaharap na criminal case.

Sa isang mahabang tweet ay inilabas ni Topacio ang sama ng loob sa patuloy na paglabag sa due process at kawalang pakialam ng Senado sa kalagayan nina Pharmally Director Linconn Ong at Pharmally Secretary Mohit Dargani na matapos kasuhan ng contempt at ipakulong noong nakaraang taon sa isang Senate investigation ay hinayaan nang mabulok sa kulungan dahil abala na ang mga Senador sa pangangampanya.

“In the heat of the campaign, we seemed to have forgotten that my client, Mohit Dargani, has been languishing in jail with no charges, much less a crime committed, but due only to one Senator’s pride”nakasaad sa tweet ni Topacio.

Una nang pinaboran ng ilang senador na palayain na ang dalawa dahil naka-recess na ang Senado at tapos na ang kanilang imbestigasyon sa Pharmally mess subalit hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nagpapalabas ng clearance para sa kanilang paglaya si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Sen.Dick Gordon na syang may hurisdiksyon sa isyu.

Ayon kay Topacio nagpasaklolo sila sa CA at naghain ng habeas corpus petition dahil sa illegal detention subalit nakakalungkot na inupuan din ito ng ilang buwan ng appellate court, ani Topacio, para umusad ang kaso ay kinailangan pa nilang magsampa ng kasong administratibo at motion to inhibit laban kay CA 5th Division Associate Justice Apolinario Bruselas.

Sinabi ni Topacio na umaasa silang maaksyunan na ang petisyon dahil hindi lamang ang kalagayan ng kanyang kliyente ang nakasalalay dito kundi maging ng pamilya.( Tina Mendoza)