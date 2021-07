C-130 black box 1 buwan pa aaralin – PAF

Tinatayang aabot ng isang buwan bago mabunyag ang nilalaman ng black box ng C-130 aircraft na bumagsak sa Sulu noong isang linggo, ayon sa Philippine Air Force (PAF).

Ito’y kasunod na rin ng patuloy na imbestigasyon sa itinuturing na “deadliest military plane accident” sa kasaysayan ng bansa.

Sinabi ni PAF Spokesperson Col. Meynard Mariano na maaga pa para malaman kung ano ang tunay na dahilan ng pagbagsak ng eroplano noong July 4.

Nagresulta ito sa pagkamatay ng 52 tao, kabilang ang 49 sundalo at tatlong sibilyan.

“About isang buwan ang hihintayin natin for the black box to be analyzed,” sinabi ni Mariano.

“Ia-analyze at maghihintay ng kaunting panahon. It is too early to say kung ano ang nangyari sa incident pero we are doing everything to fast track the investigation,” dagdag ni Mariano. (Kiko Cueto)