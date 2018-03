Byuti’t maelyang esmi sinibatan na ang astig sa court na mister

TULUYAN nang nagkahiwalay ang astig na PBA player at ang kanyang maganda at maelyang dyowa.

Buti na lang at nauntog na ang basketbolista sa matagal at mahimbing na pagkakatulog.

Kesyo ang palabas ng dating wife ni player na sobra kuno siyang seloso. Pero ang totoo para hindi mabuking ang ugali ni kumander, kwidaw na may iba pa lang kalukadidang si girl.

Ang lihim kailan man ay ‘di maitatago nang matagal at tiyak na aalingasaw. Buti na lang si player kahit may problema ay hindi naapektuhan ang laro at lalo pa niyang inaastigan para maipakitang ‘di affected sa nangyari sa kanilang mag-asawa.

Ang kawawa lang talaga ang mga bulinggit pa nilang supling. Tsk, tsk, tsk!

***

Alam niyo bang dapat bigyan ng karangalan ang wife ni Arwind Santos na si Mrs. Ivette Gavieres-Santos sa pagiging dakilang ina. Napa­kabait nito, dahil ang mga anak ni Arwind sa ibang babae ay pawang nasa poder nila.

Si Mrs. Santos ngayon ang nag-aaruga sa anak ng basketbolista sa una na 2 babae.

Kay Ivette ay 3, dalawang babae at 1 lalaki, at yung sa isa ay isa pang babae. Tanggap naman ni Mrs. Santos ang lahat. Katunayan siya ang nag-aalaga sa mga bata.

Pawang mga dala­ginding na ang anak ng player. Nanay at tatay ang tawag sa kanila. Kahit mag-uutol sa ama ang mga bata ay magkakasundo naman silang lahat.

Ang sarap ngang pagmasdan ng pamilyang ito ‘pag nanonood sila ng laro nang kanilang tatay.

Tama na yan Santos, ha!

PAHABOL: Advance happy birthday po sa dati kong KSKP ng distrito kay Bro. Eric Perez at ngayon ay nasa Distrito MMS na. Musta na lang po kay Sister Glenda at sa anak niyo po. Ingat po kayo lagi ma­mi-miss po kayo ng Kapisanang Buklod. At welcome naman Kay Bro. Joel Palad, ang aming bagong KSKP ng MMN.