Bye Pinas na: Jaya babalik na sa Amerika

Ang singer/actress na si Jaya naman, nangakong kahit na babalik na siya sa Amerika ay hindi naman iiwanan ng tuluyan ang kanyang showbiz career rito.

Susundan kasi ni Jaya sa Amerika ang mister niya dahil doon na ito nagtatrabaho ngayon.

Ayaw naman ni Jaya na malayo siya sa kanyang pamilya, kaya puwede naman daw siyang magpabalik-balik na lang sa bansa para sa ilang showbiz commitments dito.

Sa ngayon nga habang inihahanda ni Jaya ang kanyang pag-alis, gagawin pa rin niya ang third season ng “Grateful Tuesdays” ni Chemist Pinky Tobiano.

Sa March 16 na nga ang simula uli ng nasabing online show at makakasama nina Jaya at Chemist Pinky sa pamimigay ng tulong doon si Zephanie.

Sabi nga pala ni Jaya, ayaw niyang malayo ng matagal sa kanyang pamilya dahil last year pala ay nagkaroon din ng mild stroke ang kanyang mister na si Gary, pero ok na naman ito ngayon.

Kahapon nga nang magkakuwentuhan kami ni Chemist Pinky ay natanong ko siya tungkol sa nangyari sa mister ni Jaya, at nasabi nga niya na bilib siya sa katatagan ng singer/actress dahil nga raw maraming naging challenges sa buhay nito last year ay very much on the go pa rin si Jaya.

Well, ganyan lang naman talaga, kahit pa may challenges sa buhay natin, kailangan positive lang tayo palagi sa life!

Shawie super kayod

Alam mo, Dondon (my dear editor), bibilib ka sa kasipagan ni Sharon Cuneta!

Kahit nga matindi pa rin ang banta ng COVID-19 pandemic, walang tigil sa pagtatrabaho ang Megastar. Actually, noong Monday lang siya nakauwi from Subic, Zambales kung saan nag-lock-in shooting siya for “Revirginized” under Viva Films, pero pahinga lang siya ng isang araw at kahapon ay sumalang na sa taping ng “Your Face Sounds Familiar” ng ABS-CBN.

According to Nancy Yang ng Team Sharon, three days straight ang taping ng Megastar para sa show na ‘yon ng Kapamilya network.

Bukod doon, marami rin palang ginawang endorsements si Sharon, na siyempre ay hindi pa puwedeng i-announce dahil waiting pa for the launch.

Bukod nga pala sa “Revirginized” ay may nabanggit din si Nancy na iba pang movies na gagawin ang Megastar, kaya nakakabilib ang kasipagan ni Sharon, ‘noh?!

Malayo nga ang Megastar sa iba na ayaw munang magtrabaho dahil pandemic pa rin.

Amanda Page mabait sa showbiz press

Habang nagde-deadline, nag-text sa akin ang former sexy actress na si Amanda Page at nangungumusta.

Ang sarap lang, Dondon, ‘yung mga dating artista na katulad ni Amanda na kahit based na sa Amerika (nasa Century County siya kasama ang kanyang mister at anak na lalaki) ay nakakaalala pa rin.

Actually, kapag nasa Los Angeles, California nga ako, kahit medyo malayo sa kanya, naglo-long drive si Amanda para makipag-lunch sa akin.

Ang sweet ni Amanda talaga, huh!

Sarap lang ng mga katulad ni Amanda na marunong mag-appreciate ng mga nagawa sa kanya ng entertainment press noong active pa siya sa showbiz!

So nice!