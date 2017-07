Bwelta ni Poe kay Duterte re. E-Power: ‘Hindi ako ang problema dun’

Nilinaw ni Sen. Grace Poe na hindi siya ang dahilan kung bakit nakatengga sa Senado ang panukalang emergency powers kay Pangulong Rodrigo Duterte para resolbahin ang krisis sa trapiko sa Metro Manila.

Ayon kay Poe, chairman ng senate committee on public services, mabagal ang usad ng panukala dahil walang ibinigay na sertipikasyon si Pangulong Duterte para bilisan ang pagpapatibay nito.

Ginawa ng senadora ang pahayag matapos banggitin ng Pangulo ang kanyang pangalan sa nakabinbin na panukala sa emergency power kung kaya’t hindi magawan ng paraan ang matagal ng problema sa trapik sa EDSA.

“Ako nga ay pinipintasan, nangugutya pa yung Pangulo doon sa SONA. ‘Ma’am Grace yung ano ha yung ganyan ganyan.’ Hindi naman ako yung problema dun,” bwelta ni Poe.

Aniya, matagal na niyang sinabi kay Pangulong Duterte na sertipikahang urgent ang panukala upang sa gayon ay magsunuran ang mga kaalyado niyang senador at kongresista.

“Matagal ko ng sinabi sa kanya yan, mahilig nga yang manloko sa akin, pag sinabi ‘Ma’am Grace, yung EDSA diba?’ Sabi ko yun na nga yung problema ko, sana nga mas mabilis nga, sabihin niya dun sa mga kaalyado namin sa Senado na unahin na ninyo yan para si (DOTr) Secretary (Arthur) Tugade ay mas mabilis ang kilos,”giit ni Poe.

Nasa period of interpellation na ang Senate Bill No. 1284 o ang “An Act Compelling the Government to Address the Transportation and Congestion Crisis through the Grant of Emergency Powers to the President”.