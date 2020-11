Buzzer beater! Tres ni Thompson tiket ng Ginebra sa Finals

Ray Mark Patriarca

Madaming ginawa si Scottie Thompson sa laban, ngunit ang kanyang huling tira ang siguradong tatatak sa bawat Ginebra fan.

Sa Game 5 ng semifinals sa pagitan ng Barangay Ginebra kontra Meralco Bolts, nakalusot ang una, 83-80, na nagpapasok sa Ginebra sa Finals.

Sa huling segundo ng laro, tabla ang iskor, 80-all, matapos ang tres ni Meralco veteran Reynel Hugnatan.

14 segundo ang na lang ang nalalabi sa game clock habang hawak ni Stanley Pringle ang bola para sa Ginebra.

Saad ni Ginebra coach Tim Cone, para kay Pringle talaga ang play, ngunit naiba ang eksena ng ipasa nito ang bola kay Prince Caperal, at saka naman binigay kay Scottie Thompson.

Binitawan ni Thompson ang tres, swak sa ring na nagpanalo para sa Gin Kings.

“Tinira ko na lang kasi wala nang oras, good thing pinasa ni Prince kasi medyo open ako,” pakli ni Thompson.

“It was amazing for Scottie, Scottie deserves that shot,” ayon naman kay Cone. “From a coaching standpoint, it is better to be lucky than good.”

Tumapos si Thompson tangan ang 20 points, kasama pa ang 12 rebounds at seven assists. Top scorer naman si Pringle na may 22 markers.

Para sa Meralco, nanguna si Chris Newsome na gumawa ng 15 points, six rebounds at six assists.

Makakaharap ng Ginebra sa Finals ang TNT Tropang Giga na magsisimula na sa Linggo.