‘Buy-anihan’ sa Bulacan kinondena

Pinalagan ni Bayan Muna Rep. Ferdinand Gaite ang naganap umanong ‘buy-anihan’ sa San Jose del Monte, Bulacan noong Biyernes kung saan sumuko ang mga miyembro ng militanteng grupo kapalit ng ayudang matatanggap nila.

Lehitimo aniyang mga organisasyon ang Bayan Muna at Kadamay kaya hindi kailangang sumuko ng mga kasapi nito.

Ang ipinasusuko umano ng gobyerno ay ang karapatan ng mga tao na mag-organisa dahil hindi naman rebelde ang mga aktibista.

“Ayuda kapalit ng pagsuko sa karapatan?” usisa ni Gaite. “This is undemocratic and immoral. It is sick. They are exploiting people’s hunger amidst the pandemic to advance their sinister anti-democratic political agenda.”

Habang inuugnay umano sa rebeldeng grupo ang mga community pantry, abala rin ang gobyerno sa pagpilit sa mga nagugutom na tumanggap ng ayuda kapalit ng pagtalikod sa kanilang grupo.

“Ito ang bersyon ng bayanihan ng NTF-ELCAC, ‘buy-anihan’, ibebenta mo sa kanila ang karapatan mo kapalit ng ayuda,” dagdag pa ng mambabatas.

Naniniwala rin si Gaite na ginagamit lang ang mga ‘pekeng sumuko’ para ‘gatasan’ ang rebel returnee fund sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program. (Billy Begas)