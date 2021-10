Buwis ibase sa konsumo ng tao – Diokno

Sa halip na sa kinikita o income ng mga tao, mas mainam na ibase ang pagbubuwis batay sa kanilang konsumo.

“it’s better to tax people on the basis of what they take away from society, consumption iyon (that’s consumption), rather than what you contribute to society which is your income.” ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Governor Benjamin Diokno sa Laging Handa briefing nakaraang linggo.

Aniya, maganda talaga ang value-added tax, kung saan ang kaniyang tinutukoy ay ang mga hakbang sa ‘tax digital transactions’ at sa mga mayayaman.

Nitong nakaraang buwan, inaprubahan ng House of Representatives ang final reading ng House Bill 7425, para sa 12 percent VAT sa digital transactions upang makatulong na mapalakas ang mga kita ng gobyerno.

Ayon kay Diokno, itinutulak ng mga mambabatas ang nasabing batas, subalit mas mainam umano na mas makabubuting ibukod mula sa ‘bid’ ang maliliit na halaga ng mga transaksyon upang hikayatin ang mga tao na higit na magamit ang digital modes sa kanilang mga financial transactions.

“In general, I think VAT is a good tax, pero iyong mga small transactions, let say, less than PHP500 ay i-exempt natin sa Value Added Tax (In general, I think VAT is a good tax but exclude the small transactions, say those less than PHP500),” paliwanag pa ni Diokno.

Nabatid na matagal nang itinataguyod ng BSP ang paggamit ng digital transactions, na lumakas nitong pandemya dahil sa mga naging paghihigpit na ipinatupad ng pamahalaan.

Target na tumaas ang maging bahagi sa digital transactions ng hanggang kalahati sa darating na 2023 mula sa 20 percent noong 2020.

Ang layuning ito ay ay sinusuportahan ng ilang mga programa gaya nang pagtataas ng bayad sa mga operators na nag-aalok ng electronic financial services at pagbaba sa transaction fees.

Una nang sinimulan ng BSP ang dalawang electronic payments facilities at ito ay ang PESONet at InstaPay sa ilalim ng kanilang National Retail Payments System (NRPS).

Sinabi ng monetary authorities na ang volume ng PESONet transactions ay may suma total na aabot sa 31.6 milyon sa first half ng 2021, hanggang 164 percent year-on-year.

Katulad nito, ang InstaPay transactions sa parehong period ay tumalon naman ng 223 porsyento hanggang 201 milyon.

Sa kasalukuyan, may 87 financial institutions ang nagbibigay ng PESONet service habang 55 financial institutions ang may InstaPay service. (Dolly B. Cabreza)