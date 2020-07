Mahaba-haba na rin ang karanasan natin sa pandemyang ito.

Madalas ang crisis time ay nagiging reflection time.

Marami man ang nalugmok ay may iilan na nangibabaw pa rin.

Sumubok ang ilan sa mga bagay na ‘di nila dating ginagawa.

Walang hiya-hiya ang “walang lipad” na flight attendant na maging tindera ng pares mami.

Ang event manager naman ay naging online seller at ang wedding photographer ay pansamantalang naging buchi maker.

May ilan din na artista’t dancer na naging e-zumba instructor, at truck driver sa ibang bansa.

Kaysa nga naman iputok lang ang butse at mapag-iwanan ng panahon ay pinili na maging productive at flexible.

Ang goal setting, habang sinusubok pa tayo ng COVID-19 na ayon sa pagtataya ng mga eksperto ay tatagal pa ng dalawang taon bago tuluyang makabangon ang ekonomiya, ay tila isa ring pagsubok.

Halos pito sa sampung negosyo ay nagsara at siyam sa sampung business owners ay nagkaroon ng krisis sa pera (cash).

Hindi lang maliliit na negosyo ang kabilang sa mga nagdeklara ng bankruptcy.

Nabalita na pati higanteng pangalan sa larangan ng negosyo ay isa-isa nang tumitiklop sanhi ng health crisis na nagluwal din ng social at economic challenge sa buong mundo.

Paano naman ang ating sariling #lifegoals?

Dalawa ang mukha ng ating personal plans.

Ang una ay ang ating plano at ang pangalawa ay ang plano ng mundo para sa atin.

Ang ating plano ay isang diretso na linya lamang.

Mula point A o current self hanggang point B o future self.

Walang sagabal at pinong-pino ang daan.

Walang left turn, u-turn o right turn.

Walang traffic light.

Kabaligtaran ito ng plano ng mundo sa atin.

Masalimuot ito.

Ang linya ay bako-bako at liko-liko.

Daig pa nito ang navigation o traffic app.

Mula point A maraming pagdaraanan bago makarating sa point B. May bagyo, may baha, may lindol, may bangin, at iba pa.

Lahat ng seasons, mapa-winter, spring, summer and fall, ay nandun din.

May biyahe patungo nga sa inaasam-asam pero buwis-buhay naman.

Ang ibang yugto ay nangangailangan din na magtiis-ganda dahil sa mawawala at mauubos talaga ang lakas at porma bago pa maging ultimate survivor.

Naranasan n’yo na ba ito?

Minsan ‘pag nagplano tayo ng buhay at bagay ay kala natin ay napakadali.

Ngunit ‘pag naroon na tayo at ipinatutupad na ang ating plano ay ang dami pala na difficulties at glitches.

Marami tuloy ang ayaw nang magplano o tumahak ng mga landas na kakaunti lang ang nangangahas.

Kahit na nga ang mga nasa pamahalaan ay sinusubok ng ganitong katotohanan.

Sa pandemyang ito, pinagsama-sama na ang tunay na magagaling sa larangan ng ekonomiya at kalusugan.

Nagawa na rin ang sa tingin nila ay ang solusyon sa mga suliranin ng lahat ng sektor.

Halimbawa na ang IATF, minsan ay tama at minsan ay mali sa aking palagay.

May tagapagsalita na ang pananaw sa mga pag-aaral at datos ay parang basketball game na may nananalo sa ending.

Ang mga bihasa na sa negosyo kada tatlong taon ay nagtatakda ng kanilang strategic plan.

Ngunit sa bawat araw ay may nagaganap na ‘di nila mawari.

Tulad ng isang nangungunang media company ngayon, napakalaki ngunit napadapa rin.

Dagok na ‘di nila inakala.

Kung susuriin, nananaig pa rin ang kagustuhan ng mundo at ‘di ang personal o pang-negosyo na plano ng mga tao.

Laging parang may kontrabida na tulad sa teleserye ng totoong buhay.

Ilang kilometro lang sana ang tatakbuhin ngunit dahil ‘di payapa ang paglalakbay ay inaabot ng taon o baka dekada pa bago marating ang ating destinasyon.

Nakikinig ba tayo sa nais sabihin ng ating mga pansariling plano?

Ano ang ating nararamdaman sa ngayon? Ano rin ang pinagdaraanan ng iba?

Mapapaamo at makokontrol lamang natin ang ating emosyon kung papangalanan natin ito.

The old normal needs unfreezing, and the new temporary normal requires refreezing to realize the new permanent normal.

Mahalaga na pakinggan natin ang ating pakiramdam at ang ating kapaligiran, at iwasan na maging “feeling magaling” at alam ang lahat.

Ano ang mga bagay na sa kabila ng lungkot at hirap ay nakakapagpalaya at maaari nating tanggapin, yakapin at ipagpasalamat?

At the heart of every challenge is a character quality.

Paano ba natin hinuhubog ang ating karakter sa gitna ng bawat pagsubok?

Ayon sa mga eksperto, isa lang ang pamamaraan dito.

Alamin ang mga bagay na:

1) Outside your circle of control – Gaano tatagal ang pandemyang ito? Ano ang magiging desisyon ng gobyerno? Ano at gaano kalalim ang epekto nito sa ekonomiya? Susunod ba ang iba sa physical distancing?

2) Inside your circle of control– Paano ka magiging malakas at malusog (physical, mental, emotional at social). Magiging mapamaraan ka ba? Magiging babaeng madiskarte o binibining marikit? Anong channel sa TV ka kukuha ng impormasyon? Kanino ka gustong tumulong at makipag-usap?

3) Inside your circle of influence – Ang ating mga desisyon ay maaari na makaimpluwensya ng iba. Ngunit ang resulta o kahihinatnan ng ating aksyon ay ‘di natin kontrolado. Halimbawa, nakakaimpluwensya tayo ng ugali ng iba sa pagsunod sa batas, sa kalusugan ng iba, at sa buong sistema ng komunidad na mapigilan ang pagkalat ng virus kung pipiliin na tupdin ang physical distancing at minimum health standards. May impluwensya rin tayo kung sino ang lider na iboboto natin sa susunod na halalan ngunit ‘di natin hawak ang magiging resulta nito.

Sa tatlong nabanggit, ano ang kahit na nag-iisang bagay na nais mong gawin? Ano ang mumunting pagkilos na iyong isasabuhay?

Gawin ito ng may bagong pag-asa at target na makamit.

Narinig n’yo na siguro ang SMARTER goal setting?

S-pecific

M-easurable

A-ttainable

R-esponsive

T-imebound

E-valuate

R-eadjust

Idinagdag ang E at R sa dati nang SMART. Kailangan kasing sa bawat yugto ng plano ay laging manalamin at magmaniobra.

Kadalasan ay ‘di na nagagawa ang track and trace na sikreto para madaling makarating sa nais patunguan. Balik-balikan ang mga nasa plano para matiyak ang kasalukuyang kalagayan.

Ayon sa isang magaling na planner ay “This added sense of measurement and readjustment is critical to the achievement of anything in life. When we don’t measure and track something, it becomes far easier for the mind to trick us into either putting things off or thinking that we’ve come further along than we have.”

Isang masayang paglalakbay paakyat sa tuktok ng tagumpay matapos bumagtas sa masukal at matarik na daan.