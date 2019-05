‘Buwan’ ni JK waging song of the year

Halos kilalanin na bilang pambansang awitin ang kanta ni Juan Karlos Labajo na “B­uwan” dahil sa sobrang hit nito. Saan ka man magpunta ay maririnig mo ang kantang ito.

Mula Batanes hanggang Jolo nga ay pinatutugtog ito kaya naman tumanggap ito ng patimpalak sa MYX Music Award 2019 bilang song of the year.

Walang duda na makukuha nito ang karangalan na iyon mula sa MYX dahil sabi ng halos lahat ng mga VJ ng nasabing channel, madalas nga raw i-request iyon ng mga tao. Mapa-bata o matanda ay nagre-request na patugtugin ang awitin ni JK.

Marami nga ang hindi nagsasawang patugtugin ang kantang iyon kaya no wonder na na-award-an ito.

Anyway, ang iba pang nakatanggap ng award ay sina Nadine Lustre na siyang humakot ng mga parangal na artist of the year, female artist of the year, music video of the year (“St4y Up”) na kanta rin ng aktres sa direksyon ni Petersen Vargas, at media soundtrack of the year (“Prom”) na kanta ng JaDine.

Ilan pa sa mga nagwagi: Boyband PH (group of the year), Darren E­spanto (male artist of the year), I Belong To The Zoo (new artist of the year/MYX Bandarito performance of the year), Shantidope sa “Nadarang (urban video of the year), Moira Dela Torre sa “Tagpuan” (mellow video of the year) at kasama naman ang December Avenue ni Moira para sa collaboration of the year. “Fake Love” ng BTS ang international video of the year, si AC Bonifacio ang MYX celebrity VJ of the year at MYX magna awardee naman ang Rivermaya.