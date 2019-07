‘Buwan’ ni JK waging Song of the Year

Sina Moira dela Torre, Sam Mangubat at ang Juan Karlos ang nagsipagwagi sa kakatapos lang na MOR Pinoy Music Awards 2019. Inuwi ng Pinoy rock band na Juan Karlos (ni JK Labajo) ang Song of the Year para sa hit song nitong “Buwan.”

Samantala, napanatili naman ng “Idol Philippines” judge na si Moira ang kanyang titulo matapos makuha muli ang Female Artist of the Year sa pangalawang pagkakataon. Nanalo rin siya ng Best Collaboration of the Year para sa kantang “Kung ‘Di Rin Lang Ikaw” kasama ang December Avenue.

Nasungkit naman ng singer-songwriter na si Sam Mangubat ang inaabangang Male Artist of the Year award para sa awiting “Pagkat Nariyan Ka”.

Binalik din ng FM station ng ABS-CBN ang pagkilala sa Band of the Year at ibinigay ito sa bandang Ben&Ben para sa kanilang pamosong kantang “Maybe the Night”.

Kinilala rin ng MOR ang kontribusyon ng Asia’s Songbird na si Regine Velasquez-Alcasid sa industriya ng OPM at ginawad sa kanya ang Lifetime Achievement Award para sa taong ito. Hinandugan din si Regine ng isang espesyal na tribute kasama sina Jona, Bugoy D­rilon, Daryl Ong, Michael Pangi-linan, at Katrina Velarde.

Dumalo at nagpasaya rin noong Martes ng gabi ang OPM legends na sina Jaya, Randy Santiago, Jamie Rivera, Renz Verano, Bituin Escalante, at Wency Cornejo.

Bukod sa nasabing awardees, umuwi ring matagumpay sina Maymay Entrata (LSS Song of the Year), Shanti Dope (Best New Artist), This Band (Digital Artist of the Year), Janine Teñoso (OPM Revival Song of the Year), Cup of Joe (Regional Song of the Year), at Alex Gonzaga (Phenomenal Artist of the Year).

Ang MOR 101.9 DJs na sina Jhai Ho, Cha Cha, Ana Ramsey, Joco Loco, Eva Ronda, Maki Rena, Rico Romantiko, Biboy Buenas, Nikki Morena, Kinoy, Popoy, Jasmin, Digong Dantes, Kimbo, Kisses, Onse, Edu Cariño, and Reggie V. ang nag-host sa ika-anim na MOR Pinoy Music Awards. (Dondon Sermino)