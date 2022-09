Buwan ng generic na gamot

Ngayong buwan ng Setyembre ay binibigyang kahalagahan ang generic na gamot. Bago natin talakayin kung ano ang ibig sabihin ng generic, tingnan muna natin ang reseta ng ating mga doktor sa atin tuwing nagbibigay sya ng gamot kapag tayo ay komunsulta sa kanila. Ang isang pirasong papel ay papel lamang.

Ngunit kung ito ay may letrang Rx ay nagiging reseta na ito. Ang mga letrang ito ay nagmula sa latin na salita na “recipere” o “recipe”, na ang ibig sabihin ay “to take” o inumin at gamitin. Ginawang abbreviation na Rx at ginagamit hanggang ngayon bilang medical prescription o reseta. Ang nilalaman ng papel na ito ay ang mga sumusunod. Ang pangunahing guhit nito ay ang detalye ng pasyente. Nakasulat ang buong pangalan, edad, kasarian, address, at ang araw o petsa na ibinigay ito. Saka lang makikita ang malaking letra na Rx. Kasunod nito ang mga gamot na ibinibigay. Ang unang pangalan ng gamot na nakasulat ay ang generic name nito, kasunod kung ilang gramo. Sa ilalim na naka paloob sa panaklong ay ang brand name nito. Maaaring mayroon o wala nito. Kasunod kung ilang piraso, bote, tubo, lalagyan o papel ang kinakailangan kunin. Sa ilalim nito ay ang letrang “Sig“ o signature. Hindi ito pirma, kundi mga tagubilin kung paano gamitin ang gamot, gaano kadami at kadalas ang kailangan. Idinadagdag din kung may mag special instructions, tulad kung pagkakain, o bago kumain, bago matulog, o pagkagising, at iba pa. Pagkatapos ang pangalan at pirma ng doktor at sa ilalim nito ang kaniyang PRC number (na galing sa professional regulation commission) at kasunod ang PTR number o professional tax receipt na galing sa munisipyo o city hall.

Ang pinakamahalaga ay ang generic name sa reseta. Hindi maaaring wala ito at hindi rin pwedeng pagbaliktarin ang pagsulat nito sa brand name. Ito ay nasa batas batay sa RA 6675 o ang Generics Act of 1988. Sinisigurado nito ang risonable, mura, at epektibong gamot ay magagamit ng bawat Pilipino. Iniiwasan din ang pagdoble ng gamot na ibinibigay at para malaman din agad ang mga side effects nito. Kasama din ang paggawa, sinisigurado ang sapat na supply at pamamahagi sa pamamagitan ng generic name nito. Maganda ang pakay ng batas dahil siguradong mas mura ang generic kumpara sa mga branded o originator drugs. Magkakaroon ng pagkakataon na gumaling sa kanilang sakit dahil sa pagkakataong mabibili ang mga kinakailang gamot dahil mas mura ang mga ito.

Kung kinakailangan mag gamot dahil sa sakit, hindi dapat mabahala sa presyo ng gamot dahil maaari nang piliin ang generic nito.

Hanggang sa susunod! Keep healthy! Stay safe! Sundin ang minimum health requirements! Magpabooster!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 at IZTV 23 tuwing linggo 11am-12nn at Kapitbahay sa DZEC1062 tuwing huwebes 1pm) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.