Butler, Selena nagde-date

NABULABOG ang mundo ng showbiz at sports nang maispatan at umugong ang isyu hinggil sa sinasabing `date’ nina NBA star Jimmy Butler at pop icon Selena Gomez, na kilalang `ex’ ni Grammy Award-winning Canadian pop star Justin Bieber.

Nagsimula ito sa tweet ng isang Chris Piro na walang takot na pinasingaw ang relasyong Butler-Gomez.

“Jimmy butler and selena gomez weird couple man,” tweet ni Piro.

Hindi kumpirmado ang balitabpero lalo itong uminit sa dagdag tweet ni Piro na, “I saw it with my own eyes its me im the source.”

Dahil sa nasabing gossip ay pinutakti ito ng netizen at kumalat na sa outside world.

Kamakailan lang ay feeling GGSS (gwapong-gwapo sa sarili) si Miami Heat star Butler matapos itong magpaahit at magpatabas ng buhok na parang pugad na ng lawin sa tatlong buwang kulong sa NBA Bubble.

Pagharap sa salamin ay napa-`woooohhh’ pa ito sa kanyang transformation at napapalakpak habang bilib na bilib sa sarili. (Aivan Episcope)