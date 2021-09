Butler merong secret weapon

ILANG araw bago drumibol sa preseason ng NBA sa susunod na buwan, hindi lang pagpapalakas ng katawan ang inasikaso ni Miami Heat star Jimmy Butler kundi na rin ang kanyang porma sa nalalapit na 2021-2022 season.

Sa Instagram post ng All-Star swingman, ibinida ni Butler ang kanyang bagong hairdo bago ang preseason match ng koponan sa Oktubre 5 kontra Atlanta Hawks.

“It’s called a before and after. Don’t worry about the hoodie,” caption ni Butler na may average na 21.5 points, 7.1 rebounds at NBA-leading 2.1 steals per game nitong nagdaang season.

Pumirma nitong Agosto si Butler ng four-year, $184 million contract extension kasama ang Heat na maagang umeksit sa Eastern Conference playoffs noong 2020-2021 season.

Upang makabawi para sa darating na season, pinainit ng Heat ang kanilang lineup matapos ang pagdagdag kina former league champions Kyle Lowry mula Toronto Raptors, Markieff Morris galing ng Los Angeles Lakers at PJ Tucker mula sa reigning champion Milwaukee Bucks.

Pinatili rin ng Heat sa kanilang panig si two-time All-Star Victor Oladipo habang swak pa rin sa koponan sina Bam Adebayo, Duncan Robinson at Tyler Herro.

Samantala, unang makakabangga nina Butler at ng Heat para sa kanilang regular season opener ang panig ng Bucks sa Oktubre 22. (Janiel Abby Toralba)