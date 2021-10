Butler, Heat tiniris Hornets

PINANOOD muna ni Bam Adebayo na itaas sa FTX Arena sa Miami ang kanyang Olympic gold medal banner, bago humarabas ng 26 points at 19 rebounds para tulungan ang Heat sa 114-99 win kontra Charlotte Hornets nitong Biyernes.

Namuno ang 32 points, 10 rebounds at 5 assists ni Jimmy Butler sa Miami, may 26 markers din si Tyler Herro off the bench.

Dumistansiya ang Heat 64-46 sa break pero nagawang ibaba ng Hornets 84-75 papasok ng fourth.

Umiskor ng 23 si Gordon Hayward, may 22 si Miles Brdiges sa Hornets pero inalat sa 2 of 14 shooting si LaMelo Ball at nagkasya sa 6 points.

Nalimitahan sa 35 of 90 shooting (38 percent) at nangamote sa rebounds (60-37) ang Charlotte.

Nagawa pang dumikit sa anim ang Hornets sa fourth bago sumagot ng 7-0 blitz ang Heat tungo sa 95-82 para kontrolin ang laro.

“We have experienced, savvy guys, but guys who can read situations in real time,” ani coach Erik Spoelstra sa responde ng mga bataan sa final period. (VE)