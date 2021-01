Butler, Heat alpas sa Kings

NAGPAKITA agad ng gilas si Jimmy Butler sa kanyang pagbabalik mula sa 10 games na pagliban dahil sa Covid-19 health protocol sa 2020-21 National Basketball Association (NBA) regular season nito Sabado sa American Airlines Arena sa Florida.

Kumayod si Butler ng 30 points, eight assists at seven rebounds upang balikatin ang Eastern Conference defending champion na itakas ang manipis na 105-104 panalo kontra Sacramento Kings, tinuldukan din ang limang deretsong pagkakataob.

Naghabol ng 11 puntos ang Heat sa pagtatapos ng first canto, 24-35 pero uminit ang kanilang opensa sa second kaya dumikit sa halftime, 57-59. Patuloy na rumagasa ang Heat sa third at inagaw ang unahan, 84-77 papasok ng fourth period.

Tumikada si Bam Adebayo ng ayudang 18 markers at 13 boards para sa Miami na umangat ang kartada sa 7-12 at sinalya ang biktima sa 8-11.

Namuno sa opensa para sa Kings si De’Aaron Fox na kumana ng 30 pts. habang 18 ang ambag ni Buddy Hield. (Elech Dawa)