Butler-Davis trade umusok

IMBES na kunin si Kevin Durant mula Brooklyn Nets, mas may saysay na masikwat si Anthony Davis mula sa Los Angeles Lakers papuntang Miami Heat kapalit ni Jimmy Butler.

Ito ay ayon kay sports pundit Bill Simmons, na sinabing maaaring puntiryahin ng Miami si Davis kapalit ni Bulter sa Lakers.

“And if the Lakers called Miami up and said, ‘We’ll give you Anthony Davis for Jimmy Butler’, Miami is either doing it or they’re having a seven-hour meeting before they decide to do it.” pahayag ni Simmons.

“But I just think they would do it if they can turn Jimmy Butler into Anthony Davis, I think they eill do it,” dagdag pa nito.

Matatandaan na bigong makapasok sa nagdaang NBA Finals ang Heat matapos silang masilat ng Boston Celtics sa Game 7 ng Eastern Conference finale.

Umabot lamang hanggang Game 3 ng nasabing kompetisyon si Butler sanhi ng inindang knee injury dahilan upang magpahinga ito ng maaga sa naturang kumperensiya.

Huling nakapasok ang Heat sa Finals noong 2020 kung saan ay inuhan sila ng LA Lakers na makuha ang korona, 4-2. (Annie Abad)