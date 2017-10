Buti na lang maagap si Digong

Malaking bagay sa pagkakaresolba ng Marawi conflict ayon sa isang kongresista ang maagap na pagdedeklara ng Martial Law sa buong Mindanao ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Dahil dito, naagapan ang iba pang pamemerwisyo at bangungot na maaaring idulot ng Maute-ISIS terror group, batay Quezon City Rep. Winston Castelo.

Kinatatakutan din aniya na ang mas mahaba pang armed conflict ay posibleng makaapekto sa “strong momentum” ng ekonomiya na patuloy na lumalago sa mahigit na anim na porsiyento kada taon na kinakailangan umano para maibsan ang kahirapan sa bansa.

“None of such fears happened, Isnilon (Hapilon) and Maute group leader Omar Maute are dead, and the positive turnout was mainly as a result of the quick move of Rody to impose martial law on the entire Mindanao and the bravery of the state forces in halting the IS ambitions in Southeast Asia,” pahayag ni Castelo.

Binanggit pa ni Castelo na ang pag-uwi ng 1st Infantry Battalion (IB) ng Philippine Army ay hudyat na tapos na ang Marawi conflict.

Sinasabing ang 1st IB ang kauna-unahang military group na rumesponde noong May 23 Islamic State (IS)-inspired siege sa Marawi City.

“I commend the state forces, including the entire Armed Forces of the Philippines (AFP), the Philippine National Police (PNP), and the Philippine Coast Guard (PCG) for their sense of duty and loyalty to the country and flag, for the decisive end of the IS ambition in the country,” sabi ni Castelo.

Tiniyak ng solon na gagawin ng Kongreso ang lahat ng makakaya para matumbasan ang pagsisikap ng lahat ng mga nagsakripisyo na matuldukan ang Marawi siege.

Idadaan aniya ito sa pagsasabatas ng mga panukala na pumupuntiryang mapag-igi ang kondisyon ng mga miyembro ng AFP, PNP at PCG at ang kagyat na paglalaan ng pondo para sa rehabilitasyon ng Marawi City.