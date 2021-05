Butch trabaho kahit birthday

HINDI alintana ni Philippine Sports Commission (PSC) Chairman William “Butch” Ramirez ang dapat na pagselebra nito ng kanyang ika-71 taong kaarawan matapos mas piliin nitong magtrabaho buong araw ng Martes sa pagdalo sa mga importanteng gawain sa ahensiya ng sports.

Nakatakdang magtungo sina Ramirez, kasama ang mga PSC commissioner na sina Celia Kiram, Arnold Agustin, Ramon Fernandez at National Training Director Marc Velaso sa Mariveles, Bataan upang dumalo at pirmahan ang Memorandum of Agreement (MoA) kasama ni Bataan Governor Albert Garcia para sa “Deed of Donation” ng isang 25 ektarya ng lupain para sa pamamahala ng PSC.

Gagamitin ng PSC ang malawak na lupain sa pagtatayo ng matagal nang hinihintay na Philippine Sports Training Center (PSTC) na matatandaang inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong Pebrero 14, 2019 para sa pagsasabatas sa Republic Act 11214.

Itinakda ang P3.5 bilyong pondo para sa PSC upang pondohan ang pagtatayo ng inaasahang makabago, state-of-the-art at highly scientific na sports complex na magsisilbing lugar at tahanan ng mga pambansang atleta, coaches at mga referee.

Dadalo din sa makasaysayang pagpipirma sa donasyon si Senador Chiristopher Lawrence “Bong” Go, na chairman ng Senate Committee on Youth and Sports, upang saksihan mismo ang MoA signing.

Itatayo sa PSTC ang mga building at pasilidad para sa training at equipment ng baseball, indoor at beach volleyball, bowling, swimming, diving, football, gymnastics, archery, BMX cycling, lawn balls, petanque, rugby, skeet at trap shooting, softball, track and field, lawn tennis at track cycling o velodrome.

Bubuuin din ang arnis, badminton, basketball, boxing, billiards and snooker, chess, dancesports, fencing, floorball, futsal, handball, jiu-jitsu, karate, muay thai, pencak silat, rugby, sambo, soft tennis, squash, table tennis, taekwondo, triathlon, weightlifting, wrestling at wushu. (Lito Oredo)