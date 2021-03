Butch panauhin sa scribes awards

Ang pangunahing government sports official ng bansa ang magsisilbing special guest of honor sa San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association (SMC-PSA) Awards Night mamayang gabi sa TV5 Media Center.

Si Philippine Sports Commission (PSC) Chairman William ‘Butch’ Ramirez ang magiging keynote speaker sa virtual na aktibidad sa pagbibigay nito ng maiksi ngunit malaman na speech na nakatuon sa sportswriting fraternity at larangan ng palakasan.

Ang PSC ang isa sa mga pinakaapektadong ahensiya ng gobyerno sa nagaganap na COVID-19 pandemic dahil ang halos lahat ng pondo na nagmumula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) na ginagamit nito para ma-subsidize ang allowance at training ng national athletes at coaches ay nasa pangangalaga nito.

Gayunman, dahil sa pandemya ay nagsara ang mga gaming activities at kahit nakabalik sa operasyon ay hindi na nakabawi sa mga patron nito hindi katulad sa nakalipas na nagdulot sa kawalan ng net income ng PAGCOR.

Inaasahan sa programa na pupurihin at pasasalamatan ni Ramirez ang pling-pili na 32-kataong awardee sa siyang kikilalanin sa event na presented ng San Miguel Corporation (SMC) at suportado ng PSC at Cignal TV.

Ang batang lady golfer na si Yuka Saso ang nangunguna sa 2020 honor roll ng pinakamatagal na media organization sa bansa na pinamumunuan ni President Tito S. Talao, sports editor ng Manila Bulletin, hihirangin ang 19-anyos na si Saso bilang Athlete of the Year. (Lito Oredo)