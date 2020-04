Butata kay Gov. Remulla: Robin kinamumuhian ng mga middle class

Butata si Robin Padilla sa sagot na mensahe ni Governor Jonvic Remulla na bigyang pansin din ang mga middle class na mamamayan, na maisama rin sa mabibiyayaan sa P5K o P8K na manggagaling sa gobyerno.

Nagpahayag kasi si Robin ng reaksiyon, opinion sa open letter na `yon ni Gov. Remulla kay President Duterte, na tila hindi nito nagustuhan ang hiling nito, na giit nga ni Robin, alam ng Pangulo kung ano ang nararapat gawin.

Sa mga sumunod na mensahe ni Robin, o sagot sa mga netizen, sinabi niya na hindi naman siya tutol sa panukala ni Gov. Remulla. Katunayan, humingi pa siya ng paumanhin sa mga naapektuhan sa mensahe niya.

“Mabuhay po paumanhin po sa mga nasaktan sa aking opinyon at nagpapasalamat naman po sa mga umintindi.

“Napakagandang liham at mungkahi ng gobernador napakainam para sa manggagawa batid at ramdam rin ito ng lahat ng may mga empleado na nagpapasueldo ngayon sa oras na na walang kinikita o pumapasok na salapi. Wala po akong kontra kay governor wala lamang po sa timing dahil hirap na ang gobyerno hindi lamang ang pilipinas kundi pati ang mayayaman na bansa

“Wag naman po rin natin kalimutan na ang unang unang inisip at ginawan ng ayuda ng gobyerno at ng pangulo ay ang para sa lahat sa middle class/ working class

1.suspension of tax payment

2.13th month pay early release

3.suspension of electric and water payments

4.Allowances for the frontliners

5.monitoring of supply and prices on all goods and commodities

“Hindi lamang po kasi mapagsabay sabay ngayon sa ayuda ng cash sapagkat wala naman po tayong ganon resources na katulad po ng mayayaman na bansa na malalim ang bulsa in shaa Allah manalangin po tayo na matapos na ang digmaan na ito at mapag usapan ang liham ng gobernador sa pang araw araw na pamumuhay. Maraming salamat po.”

Anyway, sinagot nga ni Gov. Remulla ang naunang Instagram post ni Robin tungkol sa kanya. May isang English version na mahaba, at ito naman ang bersiyon sa Tagalog.

“To Idol Binoe, Robin Padilla: pag pasensyahan mo na po ako sa aking tinaghaling kasagutan. Buong araw po kami naghahanda para sa mass testing Ng mga aking kababayan sa Cavite

“Hindi ko intensyon na makadagdag pa sa problema ng Pangulo. Nasa balikat niya ang bigat ng problema ng lagpas 100M Fil. Ngunit di ko rin naman kayang talikuran ang kahirapan sa aming mga lansangan. Kailangan bigyan ng boses ang walang kakayahan pumasok ng Malacañang.

“Idol Binoe, Wala pong take-two sa krisis ng Covid. Pag ikaw ay tinamaan ng matinde ay pack-up shooting na ang buhay mo. Kaya araw-araw, solusyon na praktikal sa problemang radikal ang aming hinahanap.

“Sana po magtulungan na lang tayo. Ako na bahala sa mga tao ko. Ipaglalaban ko sila hanggang kamatayan. But please don’t waste the people’s time by engaging in talk that does not help. People are suffering.”

Anyway, base sa mga mensahe ng mga netizen, mukhang si Robin na ang most hated ngayon, ha! Hindi sila sang-ayon sa paninindigan, o kagustuhan na ito ni Binoe.