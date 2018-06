Butas ni Matthysse, silip na ni Pacquiao

NASA tamang direksiyon na ang physical conditioning ni Manny Pacquiao. Gameplan naman ang pokus ngayon ng mga alipores ng boksingero.

Ayon sa strength and conditioning coach ng 39-anyos na 8-division world champion na si Justin Fortune, tuloy ang regular workout ng ‘Pambansang Kamao’. Ang tinututukan nila ngayon, istratehiya, taktika para agawan ng korona ang ‘La Maquina’ ng Argentina na si Lucas Matthysse.

“We’ve been watching tapes of Matthysse’s latest fights, including his losses to (Victor) Postol and (Danny) Garcia, the past several days and we’ve found several defects and weaknesses in his style, which we’ll try to exploit,” kwento ni Fortune sa philboxing.com.

Lahad pa ng Kano, kahit pa patungo nang 40 ang edad ni Manny, nanatili itong delikadong kalaban sa ruwedang parisukat. At kapag lumapit at dumikit ang knockout artist na WBA welterweight champion, tapos ang laban.

“Lucas is definitely strong and dangerous and has one the best trainers in the business. But as we’ve noticed, he has a few bad habits and weaknesses Manny can easily capitalized on,” deklara pa ni Fortune.

Basagan ng mukha sina Pacquiao (59-7-2, 38KOs) at Matthysse (39-4, 36KOs) sa Axiata Arena sa KL, Malaysia sa darating na Hulyo 5.