Business permit kanselado pa rin! NLEX-MVP nganga kay Gatchalian

Libre pa ring makadaraan ang mga motorista sa tollways sa Valenzuela City matapos na hindi alisin ni Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian ang suspensiyon ng business permit kasunod ng dayalogo sa mga kinatawan ng North Luzon Expressway (NLEX) Corporation ni Manny V. Pangilinan dahil sa palpak na Radio Frequency Identification (RFID) system.

Sa dayalogo sa pagitan ng mga kinatawan ng NLEX at Valenzuela City officials sa pamumuno ni Mayor Gatchalian kahapon ay nagkasundo ang magkabilang partido na panatilihin ang ‘suspension order’ habang hindi pa nakukumpleto ng NLEX ang ‘system upgrade’ sa implementasyon ng kanilang RFID hangang January 30, 2021, na siyang naging dahilan ng pagsisikip ng daloy ng trapiko sa tollways.

Ayon kay Mayor Gatchalian, kailangan din aniyang sagutin ng kompanya ang ipinapanukala ng LGU na tanggalin ang lahat ng barrier dahil hindi naman ito kailangan kahit ipatupad na ang ‘cashless system’.

Sinuportahan naman ni Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) General Manager Jojo Garcia na dumalo rin sa meeting ang panukala ng Valenzuela LGU, subalit aniya maaari namang ibalik ang barriers kapag ‘rush hour’ at ‘curfew hours’ bilang “win-win” solution.

“By January 30, you are to finish the upgrade of your account management system to significantly reduce all the complaints….[when it comes to] traffic, the ball is now on your court,” sabi ni Gatchalian kay NLEX President Luigi Bautista.

Kaugnay nito, nagkasundo rin ang magkabilang panig na ibalik ang cash lanes, i-relocate ang RFID installation, at taasan ang RFID sensor wattage mula sa kasalukuyang ‘four watts’ hanggang ‘eight watts’ sa loob ng dalawang Linggo. Lumagda rin sila ng memorandum of agreement sa ‘consumer welfare issues.’

Magugunitang sinuspinde ng Valenzuela LGU ang business permit ng NLEX dahil sa paglala ng daloy ng trapiko sa lungsod sanhi ng sinasabing mga palpak na RFID sensors. (Dolly B. Cabreza)