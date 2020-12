Bus vs ambulansiya sa EDSA: Buntis, 7 pa sugatan

Nadale ang isang buntis at pitong iba pa nang salpukin ng pampasaherong bus ang isang ambulansya sa kahabaan ng EDSA kahapon ng umaga.

Sa ulat, kinilala ang buntis na sakay ng ambulansya na si Jennalyn Ricaplaza, 21.

Hindi pa batid ang pagkakakilanlan ng iba pang biktima, na tatlong pasahero ng barangay ambulance at apat sa bus ng Jell Transport Inc.

Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority Metrobase, kapwa binabaybay ng ambulansya at bus ang northbound lane ng Macapagal Avenue nang mangyari ang insidente ng alas-7:40 ng umaga

Lumiko pakanan sa EDSA ang bus at bumangga sa ambulansya.

Sinasabi ng bus driver na biglang sumulpot ang ambulansya dahilan para tumilapon ito sa center island.

Sinubukan umanong imaniobra ng driver ang bus sa southbound lane ng EDSA para maiwasan ang ambulansya.

“Apparently, the barangay ambulance was from Las Piñas City and was rushing to the hospital as the woman was in labor,” anang MMDA.

Samantala, dinala na ang mga sugatan sa Pasay General Hospital habang inilipat kalaunan ang buntis sa Fabella Hospital.

Nasa kustodiya na ng Pasay City Traffic Bureau ang bus driver.