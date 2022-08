Bus, jeep, motor libre sa number coding

Hindi saklaw ng expanded number coding scheme ang mga public utility vehicle tulad ng bus, jeep, taxi, TNVS, tricycle at iba pa, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) kahapon.

Maging ang mga motorsiklo, trak ng basura at bumbero, trak ng petrolyo, ambulansiya, mga marked vehicle at sasakyang may dalang “essential goods”, kasama ang behikulo ng mga ahensiya ng gobyerno ay hindi rin sakop ng expanded number coding scheme.

Para naman sa mga doktor at frontliner na rumeresponde sa emergency, kailangan lamang ipakita ang PRC license sa mga traffic enforcer para makabiyahe kahit coding ang kanilang sasakyan.

Samantala, sinabi ni retired Col. Bong Nebrija, hepe ng MMDA Task Force Special Operation na hindi pa nila titiketan o huhulihin ang mga lalabag sa pagbabalik ng pang-umagang number coding sa unang dalawang araw ng implementasyon nito simula Lunes, Agosto 15.

Ayon kay Nebrija, batid nila na may ilan pang motorista ang hindi pa naabisuhan o hindi pa nalalaman ang balita kaugnay sa ipatutupad na expanded number coding scheme.

“Sa ganyan po, will take two days training to inform the public regarding this, siyempre po hindi sila sanay na may number coding sa umaga. We will give time to introduce this slowly to the public for the information so they would know,” ani Nebrija.

Una nang inanunsyo ng MMDA na simula sa Lunes, ipatutupad na ang expanded number coding mula alas-siyete hanggang alas-10:00 ng umaga at alas-singko ng hapon hanggang alas-otso ng gabi. (Betchai Julian)