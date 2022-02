Bus, jeep balik punuan kinakasa

Posibleng bumalik na sa normal na kapasidad o bilang ng mga pasahero ang mga public utility vehicle (PUV) tulad ng bus at jeep sa oras na ibaba sa alert level 1 ang National Capital Region (NCR).

Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) officer-in-charge Romando Artes, makikipag-usap na ang kanilang ahensya sa ilang opisyal ng Department of Transportation (DOTr), Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) at Land Transportation Office (LTO) para sa pagbabalik ng 100 percent capacity sa mga pampublikong transportasyon.

Bukod sa dagdag pasahero, kasama na rin sa plano na pabalikin sa biyahe ang lahat ng ruta na nahinto nang magsimula ang pandemya.

“All the possible restrictions under Alert Level 1 are being discussed or will be discussed by the technical working group for submission to the IATF (Inter-Agency Task Force),” lahad ni Artes sa panayam ng ANC.

Nirekomenda na ng mga alkalde sa NCR ilagay sa alert level 1 ang rehiyon simula Marso 1 subalit hindi pa naglalabas ng desisyon ang Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. (Ray Mark Patriarca/Kiko Cueto)