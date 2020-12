Burol sa bahay mumultahan ng P5K

Nagbabala ang lokal na pamahalaan ng Quezon City na mapaparusahan at pagmumultahin ang mga barangay official at funeral parlor na magsasagawa ng burol sa kabahayan, na lilikha ng pagtitipon ng mga tao at posibleng dahilan ng pagkalat ng COVID-19.

Ito’y matapos umanong makatanggap ng ulat si Barangay Community Relations Department (BCRD) head Ricky Corpuz na may mga funeral parlor umano na nakatanggap ng barangay permit para makapagsagawa ng burol sa loob ng mga bahay.

Pahayag ni Mayor Joy Belmonte, mapapatawan ng P5,000 o pagkakulong ng hanggang anim na buwan ang mga funeral home na lalabag sa Ordinance No. SP-2907, S-2000 na nagbabawal sa pagsasagawa ng mga burol sa bahay.

Aniya, “While we understand that we should accord grieving families the right to pay their last respects, the virus is still there to wreak havoc and could ruin even our Christmas celebration.”

Sa ilalim ng ordinansa, papayagan ang buro sa mga funeral parlor, community mortuary o chapel kung ang pumanaw ay negatibo sa COVID-19. Tanging mga immediate family member lang ang papahintulugan na dumalo sa libing o cremation.