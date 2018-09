Buong pondo ng DOH, ibalik!

Sa usapin ng pamamahala sa bansa, ang edukasyon at kalusugan ang dapat na maging prayoridad ng ating pamahalaan. Napag-usapan sa Senado nitong Lunes sa pagdinig ng 2019 budget ng Department of Health (DOH), ang nakakagulat na ma­laking pagtapyas sa pondo para sa ahensya na direktang makakaapekto sa 15,000 nitong manggagawa.

Hindi natin pahihintulutan na ang mga health worker ng DOH ay basta na lang mawawalan ng trabaho dahil sa hindi makatarungang pagtapyas ng pondo sa kanilang 2019 Health Human Resour­ces Deployment (HHRD) program. Kapag nawala ang 15,000 health workers ng DOH, maaapektuhan din ang matagal na na­ting isinusulong na kalusugang pangkalahatan (universal healthcare). Pag nabawasan pa ang kakaunti na ngang mga health worker ng bansa, sino pa ang aaruga sa kalusugan ng ating mga pamilya?

Hindi nga ba’t pinagsusumikapan natin sa Senado na magkaroon ng universal health care sa bansa? Ang pagtapyas sa pondo ng DOH ay na­ngangahulugan ng mas kaunting doktor, nars, dentista at komadrona na ipapakalat sa ating mga komunidad, lalo na sa mga mahihirap at malalayong lugar. Kapag mas kakaunti ang serbisyong pangkalusugan ng gobyerno ay nangangahulugan ng mas kakaun­ting oportunidad para sa mga kababayan natin na maging malusog.

Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, ang HHRD program ng DOH ay tinapyasan ng Department of Budget and Management (DBM) ng P1.2 bilyon para sa 2019. Aabot sa 15,012 na manggagawa sa DOH ang maapektuhan dahil dito. Ang HHRD program ng DOH ang nag-a-assign sa mga health worker para magsilbi sa mga kababayan natin sa probinsya at mga mahihirap na mga komunidad sa buong bansa.

Sa panahon ng kagipitan, ang kalusugan ng mamamayan ay hindi dapat mapaba­yaan. Walang tigil nga ang mga sakuna dulot ng bagyo, mataas na presyo ng bilihin at dagdag na pagbubuwis, huwag naman sana pati sa kapos na serbisyong pang­kalusugan ang mamamayan ay magtitiis.

Alam natin ang kalbaryo ng mga ordinar­yong kababayan natin na umaasa sa mga health worker para sa kanilang pangangaila­ngang pangkalusugan. Pag nawala pa ang mga health worker ng DOH na nagsisilbi sa mga mahihirap at malala­yong komunidad, paano na sila at kanino pa sila aasa? Responsibilidad ng pamahalaan na arugain ang ating mga mahihirap na kababayan.

Dapat nga ay dagdagan pa ang mga health worker ng DOH at hindi sila bawasan. Alam naman natin na kapos na kapos ang pamahalaan sa mga health worker sa buong bansa. Madami pang dapat gawin at ayusin para mas umayos ang serbisyong pampublikong pangkalusugan sa bansa. Ang pagtapyas sa budget ng DOH ay hindi makakatulong upang mapunan ang mala­king pangangailangan ng ating mga kababayan sa maayos at garantisadong serbisyong pangkalusugan.

Makakaasa ang ating mga kababayan at ang mga health worker ng DOH na ilalaban nating maibalik ang tinapyas na pondo sa DOH. Itama natin ang isang mala­king pagkakamali.

