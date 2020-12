Buong mundo umaasa sa lunas ng Diyos sa COVID-19 ngayong Pasko!

Nasa Ikaapat na Linggo at huling mga araw na tayo ng Pahahanda sa pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang ni HesuKristo. Nakakrus ang daliri ng tanan sa pag-asang darating na ang lunas sa COVID-19 na handog ng langit.

Ang Ebanghelyo ngayong Linggo ay tungkol sa pagdadalantao ni Maria (Lc 1:26-36) Ang pagkakatawang-tao ni Hesus ang hudyat ng katuparan ng ninanais ng Ama para sa sangkatauhan; at ang ‘Oo’ ng Birhen ang nagbunsod nito.

Turo ng Simbahan, “Mary is the Dawn of Salvation that gives us Christ the Light.” Dahil sa kanyang pagsang-ayon sa plano ng Diyos dumating ang bukang-liwayway ng kaligtasan para sa tao. “A new creation took place!” turo ng Iglesya.

Sa eksena sa Mabuting Balita naganap ang pagkakatawang-tao ng Verbo: “God had become man in the Living Temple of the Virgin Mary,” turo ng Simabhan. Dulot nito ang kumpletong kaligtasan ng tao- kasama na ang ating kagalingan sa COVID-19!

Buo ang pag-asa ng tanan na darating na ang araw ng lubos na pagsupil ng sangkatauhan sa kumakalat ba peste sa tulong ng Poon. Katulad ng paglukob ng Espiritu sa Mahal na Birhen dahil sa kanyang tango, muling magaganap ang hiwaga dahil sa ating pagsuko sa kalooban ng Diyos.

Paanyaya ng Simbahan sa lahat, “Like Mary we place ourselves at the disposal of the Spirit, so that he can work again his wonders in us.” Muling ipapanganak si Kristo ngayong Pasko sa puso ng mga mapagpakumbaba at nasunurin sa Diyos; mamamalas nila ang Kanyang kapangyarihan!

Pahabol ng Iglesya, “Once the Spirit of God finds a heart docile and open to his plan, he does great things in that heart.” Nawa parisan natin ang Mahal na Birhen sa kanyang tugon sa hamon na pagbabalik-loob ng Diyos upang makamit natin sa wakas ang minimithing kagalingan.

“Waiting for the final transformation which the Day of Christ will bring, we shall keep on repeating in the midst of the surging crisis: Maranatha! Come, Lord Jesus, Come!” saad ng Simbahan. Samantala, nagkakaisa tayong maghintya sa lubos na inaantabayang galaw ng Diyos sa kasalukuyang pandemya.