Buong mundo nakaantabay sa ‘Milagro ni San Genaro’!

Iniintay ng mara­ming deboto nga­yong araw (Set­yembre 19) ang mu­ling pananariwa ng dugo ni San Genaro na natutunghayan tuwing kapistahan ng tanyag na Patron ng Naples, Italy. Umiinog sa relic ng ilang patak na namuong dugo ng pinagpalang Obispo na nakalagak sa isang lalagyan sa dambana ng santo ang higit sa pitong Siglong debosyon ng mga Napolitano.

Ayon sa paniniwala ng mga taga-Naples, ang namuong dugo dahil sa tagal ng panahon na nakolekta nang pugutan ng ulo ang martir (Circa 305) ay unti-un­ting nagiging malabnaw tuwing inilalabas ito at ipiniprisinta sa mga mananampalataya apat na beses sa isang taon – tuwing unang Sabado ng Mayo, Araw ng Martiryo ng santo (Setyembre 19), sa Oktaba ng kanyang Pista, at Disyembre 16.

Naitala sa kasaysa­yan ang ‘di maipaliwanag ng Siyensiya na ‘Milagro ni San Genaro’ noon pang ika-13 siglo. Maraming Santo Papa na, kasama si Pope Francis, ang nagkaloob ng indulhesiya sa bene­rasyon ng nasabing relic. Itinuturing na malaking biyaya taon-taon ang nasabing ‘himala’ para sa ikalalakas ng loob ng mga deboto na naniniwala sa bisa ng pamamagitan at panalangin ng santo.

Sa Misa ng Pagpaparangal kay San Genaro ngayong araw, binibigyang-diin ng Simbahan ang pribilehiyo na ipinagkaloob sa banal na Obispo upang makamit ang ligaya ng buhay na walang hanggan. Ang ipinagdiriwang na Pista ng Obispo-Napo­litano giit ng Iglesia ay paalala sa tanan ukol sa kaha­lagahan ng ‘office and ministry’ ng mga Obispo.

Higit sa kontrobersiyal na ‘miraculous liquification’ ng dugo ni San Genaro, giit ng Simbahan may mas malalim na dahilan kung bakit dapat ipagdiwang ang nasabing kapistahan at ito’y ha­ngo sa turo ng Vatican II, Lumen Gentium: ‘We seek from the saints example in their way of life, fellowship in their communion, and the help of their intercession!’ Ito daw higit sa lahat ang ‘relevance’ ng selebrasyon.

Sa huli, narito ang opisyal na posisyon ng Simbahan ukol sa ‘Saint Januarius’ Phenomenon’: There are many phenomena that elude natural or scien­tific explanations. God, who created the universe and invested it with guiding principle and laws, can suspend or revoke these laws at his discretion. The temporary suspension of these natural laws by the Almighty is called miracles.’

Nais lang po natin idagdag na hindi sa lahat ng pagkakataon ay nagiging likido o muling bumubula ang namuong dugo ni San Genaro. Sa ilang pagkakataon nanatili itong buong masa at sinundan ng malalaking sakuna at kapahama­kan katulad ng giyera at sari-saring disgrasya. Isang ‘bad omen’ para sa ilan kapag hindi nalusaw ang dugo ng santo at seryosong babala kaya’t talagang ina­antabayanan ng lahat ngayong araw ang mga kaganapan sa Napoli Cathedral!

San Januario, Ipag-adya Mo kami sa lahat ng sakuna at kapahamakan!