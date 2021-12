Buong Cebu, aasenso

Kilala ang Cebu bilang isa sa mga mauunlad na lalawigan ng bansa. Ang capital nito na Cebu City, ang Queen City of the South, ang pinakamatandang lungsod sa Pilipinas at sentro ng komersyo at industriya sa Visayas region.

Sa gitna ng ganitong tanyag na pag-asenso ng lalawigan, paano naman ang nasa malalayong komunidad o ang mga nasa mahihirap na sektor ng lipunan sa Cebu?

Yan ang tinutugunan ng mga lokal na opisyal at mga kinatawan sa Kongreso ng lalawigan sa pamamagitan ng iba’t ibang programa at proyekto na makakatulong sa pag-asenso at pagginhawa ng buhay ng mga magsasaka, mangingisda at iba pang mga nasa underdeveloped communities ng Cebu.

Halimbawa, si Congressman Pablo John “PJ” Garcia na kinatawan ng third district ng Cebu, kasama ang lokal na mga opisyal ng lungsod ng Toledo ay nakipag-ugnayan sa Therma Visayas Inc. (TVI) para matulungan ang mga malilit na magsasaka sa kanilang komunidad.

Nagsimula sa mga Barangay ng Bato, Awihao, at Cabitoonan sa Toledo ang proyekto ng TVI sa tulong ng Aboitiz Foundation para sa sa mga miyembro ng Sawod-Kaladman Farmers Association (SKFA).

Sa pamamagitan ng proyekto, nabigyan ng mga mas modernong gamit-pansaka at seeds ang mga magsasaka ng gulay para gumanda ang kanilang ani at lumaki ang kita.

Buo rin ang suporta ni Cong. PJ sa programa ng Land Bank of the Philippines at ng provincial government ng Cebu sa pangunguna ni Gov. Gwendolyn Garcia, na palawakin ang kita ng mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan.

Ang mga magsasaka ng third district ang ilan sa makikinabang sa Enhanced Countryside Development Program ng Landbank at ng Cebu provincial government. Sa ilalim ng programa, mabibigyan ng pagkakataon na makautang ng puhunan mula sa Landbank ang mga magsasaka, mangingisda at maliliit na negosyante sa mababang interes at sa terms na madaling bayaran. Kaakibat nito ang suportang teknikal para tulungan silang maparami ang ani at maibenta ito sa mataas na halaga, o kaya naman ay makapag-umpisa ng negosyo.

Sa tulong ng LANDBANK, magkakaroon ng pondo para makapagpatayo ng farm-to-market roads at mga makabagong post-harvest facilities para naman hindi nasasayang ang mga ani ng mga magsasaka at mangingisda sa malalayong komunidad.

Bukod pa riyan ang patuloy na paghatid ng tulong ni Cong, PJ sa mga barangay frontliners na minsan ay nakakalimutang sila rin ay marapat lang kilalaning mga bagong bayani sa gitna ng pandemya.

Para kay Cong, PJ, hindi kailangang laging engrande ang proyekto. Kung ang proyekto naman ay direktang makakatulong agad sa mga dapat na makinabang, mas magiging epektibo ito.

Kaya naman di na nakakapagtaka kung sa kauna-unahang pagkakataon sa third district ay tatakbong walang kalaban sa darating na halalan si Cong PJ.

Sa 5th district naman na kinaroroonan ng malayong bayan ng Camotes Islands, pinagsusumikapan ni Cong. Vincent Franco “Duke” Frasco na magkaroon ng maayos na domestic airport sa lugar. Magsisimula na ang pagpapatayo nito dahil sa kanyang pagpupursigi–hindi lamang para lalong sumigla ang turismo sa Camotes Islands kundi para na rin umusbong pa ang maraming negosyo at makalikha ng maraming trabaho.

Sa bayan naman ng Liloan na sakop rin ng 5th district ay nagtayo ng bagong puerto.—ang Pier 88. Isa itong “smart port” na gagamit ng digital technology para sa operasyon nito. Ang biyahe mula Mactan hanggang Liloan na karaniwang inaabot ng may dalawang oras ay magiging 30 to 45 minutes na lang dahil sa pagbubukas ng Pier 88.

Magiging “magnet” rin ng mga mamumuhunan at negosyante ang Liloan dahil sa smart port.

Hindi lang sa imprastraktura nakatuon ang atensyon ni Cong. Duke, kundi maging sa edukasyon na siyang No. 1 priority niya noon pa. Kahit nga naman kasi magaganda at moderno ang imprastraktura sa komunidad, hindi rin lubos na mapapakinabangan kung walang pagkakataon ang mga kabataan na umahon mula sa hirap sa pamamagitan ng de-kalidad na edukasyon.

Kaya sa buong 5th district, mula Camotes at Liloan hanggang lungsod ng Danao ay nakapamahagi na si Cong. Duke ng libu-libong scholarships at patuloy pa rin ang programang ito. Sa Camotes Islands naman ay may tinatayo ring university building ng Cebu Technological University.

Makikita sa mga “best practices” na pinapatupad ngayon sa Cebu kung bakit patuloy ang pag-asenso ng lalawigan. Walang mapapag-iwanan dahil para sa mga lingkod-bayan at mga residente ng lalawigan, ang lahat ng problema, may LUNAS.