Buong barkada naging pari, madre

‘Friendship goals’ ang anim na magkakaibigan sa Nueva Ecija dahil lahat sila ay nagsisilbi sa Diyos.

Nabuo ang pagkakaibigan nina Dean Jerome Cruz, Edelberto dela Rosa Jr., Jestoni Macapas, Franz Joseph Aquino, Mark Kevin Salac at Mary Joannie Bolisay sa loob ng seminaryo.

“Noong nagkakilala na kami, unti-unting nabuo yung tinatawag na brotherhood, magkakapatid ang turingan,” ayon kay Fr. Macapas sa ‘Unang Hirit’.

Nag-viral ang kanilang larawan kung saan makikita ang umpisa ng kanilang barkada noong sila’y hindi pa pari at madre, hanggang sila’y maordinahan na at tuluyang maging alagad ng Simbahan.

Pinatunayan ng anim na magkakaibigan na hindi malungkot ang pagiging pari o madre, dahil kahit magkakaiba na sila ng parokya ay hindi pa rin napuputol ang samahang nabuo sa seminaryo.

“Sabi nila parang malungkot ang pagpa-pari kasi parang you are alone. Pero sabi ko nga this is a journey and we journey together. Walang iwanan, walang kaniya-kaniya,” wika ni Fr. Salac.

“Masayang maglingkod sa Diyos, lalong mas masaya kapag kasama mo yung mga kaibigan mo,” lahad naman ni Fr. Dela Rosa.