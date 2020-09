Buntis, tiyahin tigok sa salpok ng pick-up

Dead on the spot ang isang buntis at angkas nitong tiyahin nang salpukin ng pick-up ang sinasakyan nilang motorsiklo sa national highway sa Barangay Ibabang Butnong, Magdalena, Laguna, Huwebes ng umaga.

Kinilala ni PCapt. Ronalyn Larrosa, hepe ng Magdalena PNP, ang mga biktima na sina Judith Pabilonia, 28, tatlong buwang buntis at tiyahin niyang si Norieta Cabela, 58, parehong mga residente ng Brgy. Buenavista.

Kusang sumuko sa pulisya ang suspek na si Romeo Mejilla, 40, na umano’y nakainom nang mangyari ang insidente at nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to double homicide and damage to property

Batay sa report ng pulisya, alas-11:00 ng umaga, patungo sa kabayanan si Mejilla sakay ng kanyang pick-up nang mag-overtake sa isang sasakyan pero bago nakabalik sa linya ay nasalpok nito ang kasalubong na motorsiklo ng mga biktima.

Sa lakas ng pagsalpok, magkahiwalay na tumilapon sa gilid ng palayan ang mga biktima habang bumangga ang pick-up sa tatlong poste ng Meralco bago tumagilid sa kalsada. (Ronilo Dagos)