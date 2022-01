Buntis na? Sarah lumobo tiyan

Buntis ba si Sarah?

‘Yan ang tanong ng mga ‘Marites’ sa photo na pinost ni Matteo Guidicelli na kasama ang misis na si Sarah Geronimo.

Napansin kasi ng mga fan ang itsura ni Sarah na masayang-masaya.

“Grazie 2021!!! Looking forward for an awesome 2022 for everyone. Love. Thank you. @pguodiceloi for the awesome photos!” sabi ni Matteo.

Sa photo ay naka-long printed dress si Sarah at sa ilang shot, lalo na sa last photo, kapansin-pansin ang malaking tiyan nito.

Kaya agad na nagduda ang mga netizen, at sabay-sabay na nagtanong, ‘Buntis na ba ang Popstar?’

Heto nga ang nakalokang komento ng mga fan, na ginigiit ngang buntis na ang kanilang idolo.

@monicacameron.daye: “baby bump?”

@-aaannnnnnn_: “buntis si Sarah?”

@airam_all: “Parang preggy na sya…eeee…sana.”

@sweet_xtine: “Napansin ko nga rin.”

@kuratsarocks: “It looks like it.”

Well, posibleng busog lang si Sarah dahil alam naman natin na kapag ganitong okasyon ay sunod-sunod ang kainan. Na kahit nagda-diet ka, mapapasubo ka talaga sa pagkain.

Pero, puwede rin daw na baka hinangin ang damit ni Sarah kaya lumobo ng bahagya ang bandang tiyan nito?

Well, malalaman din naman ito ng publiko kung nagdadalantao nga si Sarah. At sa totoo lang, ito talaga ang inaasam ng mga fan niya, na magka-baby na sila ni Matteo.

KC mas bet ang kabayo kesa tao

Ang makasama ang kabayo, kesa tao. ‘Yan ang pinangarap ni KC Concepcion sa unang araw ng 2022.

“This is all I wanted to do all day for the rest day of 2022! I have Ate @mikeecj to thank for introducing me to riding. My fav therapy,” sabi ni KC.

Bukod sa ilang mga kaibigan na tulad ni Arci Muñoz sa Amerika, wala nang iba pang kasama si KC sa New Year’s celebration nito.

Ang ilan sa mga netizen gaya ni @catherine.umali na naawa kay KC dahil nasanay na lang daw itong mag-isa na pilit pinasasaya ang sarili.

Remember, nasanay si KC na maging independent noong mag-aral ito at magtrabaho sa France noon.

Yam malabo pang bumalik ng Pinas

Matatagalan pa bago bumalik ng Pilipinas si Yam Concepcion, at muling gumawa ng mga acting project.

Base sa mga pinoste nitong mga photo sa New York, masaya ang Kapamilya actress sa piling ng asawang si Miguel.

Nagi-enjoy si Yam sa simpleng buhay sa US na malayo sa glam life niya sa showbiz.

Naglalakad sa busy street, sumasakay ng train, kumakain sa mga resto nang malaya at walang nakakakilala, at kasama ang asawa.

‘Yan ang buhay na hindi kayang tapatan ng pera, kasikatan.