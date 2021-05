Buntis na ba? Sarah, matteo hinirita ng ‘Gender Reveal’

Ramdam mong sabik na sabik na ang mga fan nina Matteo Guidicelli at Sarah Geronimo na magka-baby na sila, dahil sa reaksiyon ng mga ito sa mga Instagram post nila.

Tulad na lang ng latest IG post ni Matteo, na kitang-kita ang kaligayahan nila sa isa’t isa, kasama pa ang mga taong nakakasama nila sa trabaho.

“Happy Sunday to all!!! Team Sarah & Team Matteo has something for you!” sabi lang ni Matteo, kasunod ang mga emoji na heart.

Obyus naman na bagong endorsement, o may kinalaman sa mga produktong ini-endorse nila ang ‘something for you’ na tinutukoy ni Matteo, at `yon ay dahil na rin sa mga tao na nasa likod nila sa photo.

Pero base sa mga komento ng mga fan, iba ang naiisip nila. Ang tumatakbo nga agad-agad sa isip nila ay kesyo buntis na si Sarah.

“Anong something yan? Buntis na ba? Gender reveal na? Hahahaha! Char! For Landers ‘yan yaay!” sabi ng isang fan.

“Gender reveal na yarn!” hirit naman ng iba.

“Preggy na si Sarah G.?” chika ng isa.

“It’s a boy!” paandar naman ng isa.

“Baby na ba ito?” tanong ng isa.

Well, pero magkakasundo ang lahat sa obserbasyon nila na ang ganda-ganda ni Sarah ngayon. Sabi nga, kung kailan nag-asawa, doon pa lalong gumanda ang idolo nila.

Daniel sanay mamalengke

Ang daming kinilig noong makita si Daniel Padilla na nagu-grocery, ha! At hindi lang puro chichirya o pang-merienda ang mga pinamili niya, kundi mga pagkain talaga na puwedeng lutuin.

Ang bongga nga kasi, at mas nakakakilig daw, na makita ang isang tulad ni Daniel, na nasa grocery, di ba? Walang kaarte-arte, may dalang push cart na laman ang mga pinamili niya.

‘Yun nga lang, hirap din mag-grocery kung nakatuon sa iyo ang mga mata ng halos lahat ng tao sa store na `yon. Na bawat kilos mo binabantayan, at lahat ng kinukuha mo, chini-check para malaman ang mga hilig mo.

Anyway, kung ibang lalake `yan, ipapaubaya na lang sa mga kamag-anak, kasambahay, o kahit sa dyowa, ang paggu-grocery. Pero, si Daniel, mas bet niya na siya mismo ang nag-aasikaso ng mga kailangan niyang pagkain.

Pero siyempre, may kinalaman din ito sa bagong endorsement ni Daniel, ang Landers.

Rita, Snooky bakbakan sa Manhattan

Naiyak si Rita Daniela nang malaman na nominado siya bilang Best Actress sa 11th International Film Festival Manhattan para sa kanyang pagganap sa pelikulang ‘In The Name of the Mother.’

“The fact na napansin ako, na-appreciate nila ‘yung trabaho ko doon sa pelikula na ‘yun, nakakakilig. Kaya ako naiyak kasi parang nakakakilig na nakaka-excite na nakakatuwa.”

Dagdag pa ni Rita, karangalan daw na maituturing ang tiwalang binigay sa kaniya para sa role sa nasabing pelikula na idinirek ni Joel Lamangan.

“First ko narinig sa kanya na ‘Congratulations! You did great in this movie,’ sabi niya, ‘Congratulations in advance. Thank you for giving a good work.’ ‘Yun ‘yung naalala ko kaya naiyak na lang ako nung nakita ko ‘yung nomination kasi sabi ko, ‘Ah, okay. Mukhang totoo nga ‘yung sinabi ni Direk Joel.'”

Bukod kay Rita, nominado rin sa parehong category ang beteranang aktres na si Snooky Serna na kasama niya sa pelikula.

Samantala, malapit na muling mapanood sa telebisyon si Rita kasama ang ka-loveteam na si Ken Chan sa upcoming GMA Afternoon Prime series na ‘Ang Dalawang Ikaw.’ Abangan!