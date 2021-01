Buntis na ako — Roxanne

Sunud-sunod ang mga ganap sa buhay ni Roxanne Barcelo, di ba? Matapos niyang ilantad ang ‘I have a jowa’ vlog, kasunod ang ‘I got married’ vlog, heto at kasunod na agad ang ‘I’m having a baby’ vlog, ha! Sa YouTube channel niya, kasama ang kapatid, na kung saan ay nag-bake sila, ikinuwento niya ang sign kung bakit naramdaman niya na ang mister niya ngayon ang ‘the one’ talaga sa kanya.

Ipinakita niya ang ‘panda’ stuffed toy na bigay sa kanya ng mister niya, na ang kuwento niya ay bigay pa sa mister niya ng mga magulang nito noong bata pa ito.

“This is actually my husband’s panda, when he was a baby,” sabi pa ni Roxanne.

Mahaba ang kuwento ni Roxanne tungkol sa ‘panda’ kung paano naging malaking bahagi ito ng pagmamahalan nila.

At sa dulo nga, ibinahagi niya na buntis na siya. Nagpasalamat muna siya sa mga fan niya, at sa dulo ay humiling siya na samahan siya sa pagdarasal.

“Hopefully, you will pray with me, na our baby, me and my husband’s baby will be happy, healthy, and normal. We’re very excited to have this baby!” sabi ni Roxanna habang hinihimas-himas niya ang kanyang tiyan. (Dondon Sermino)