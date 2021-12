Buntis ba si girl? Yen, Paolo sa Boracay magba-Bagong Taon’

Mabilis na kumalat ang mga photos ni Paolo Contis na may kasamang babae sa Boracay.

Hula ng lahat ay si Yen Santos ang babaeng kasama ni Paolo. Kahit daw naka-face mask ‘yung girl, obvious daw na si Yen ito.

So hindi lang pala sa Baguio “as a friend” na sinamahan ni Yen si Paolo at mukhang sa Bora sila magsi-celebrate ng Bagong Taon.

Maraming nag-akala na gumagawa ng paraan si Paolo na maayos niya ang dating samahan nila ni LJ Reyes. May ibang nag-akala na baka puntahan ni Paolo sa New York si LJ at ang anak nilang si Summer.

Pero sa lumabas na mga photo, mukhang walang balak si Paolo na makipag-ayos kay LJ. At mas gusto nitong ituloy ang pagmamahalan nila ni Yen.

Heto ang ilang comment ng mga netizen:

“Preggy or tumaba lang? Anyway, Paolo will say something along the line again as, “This is someone I want to spend the rest of my life with.” Just like doon sa dalawang nauna. Sorry, but, Paolo is a trash. And Yen, good luck sa pag-sabotage ng sarili mong career.”

“Chill lang sa dalawang to. Maghihiwalay din naman sila. ‘Yun lang kawawa kasi si LJ at mga anak ni Paolo.”

“Bora tayo as a Friend, sige buong Pilipinas na as a Friend kayo. Enjoying yern?! Deserve ba ng mga anak mo ‘yan?! Tatay nila buhay binata.” (Ruel Mendoza)