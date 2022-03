Buntis ako, Kaiyak – Angelica

Napakaraming nag-congratulate at masaya para sa actress na si Angelica Panganiban. Finally, magiging nanay na ito.

Buntis nga si Angelica sa baby nila ng kanyang non-showbiz boyfriend na si Gregg Homan. Sa mga pictures na ibinahagi niya, nando’n ang picture ng ultrasound niya at makikitang buo na halos ang porma ng sanggol sa kanyang tiyan. May picture rin na naka-two-piece si Angelica habang nasa dagat sila at nakayakap at hawak ni Gregg ang umbok na niyang tiyan.

Sa caption ni Angelica, “Ay! Na post!!!

“Sa wakas!!! Magagampanan ko na rin ang pinaka hihintay, at pinaka importanteng papel ng buhay ko. Magiging ganap na INA na po ako.

“Opo, may matress ako mga baklaaah! Ipagpapasalamat ko na rin ang mga kapamilya, kaibigan, at mga marites na sumuporta, nagdiwang, nagdasal para sa pamilya namin. Waaah! Huhuhu! May pamilya na ko. Kaiyak pramis.”

Isa sa nag-congratulate kay Angelica ay si Marian Rivera at nag-reply rito si Angelica at nanghihingi ng tips sa pagiging nanay.

Gayundin sa kanyang ka-contemporary mula bat ana si Camille Prats. At sabi ni Angelica rito, “Sa mga birthday parties, may bitbit na kong anak, ‘di na ko OP (out of place).”

Sa pagkakakilala namin kay Angelica, siguradong napakasaya talaga ng puso niya ngayon at isa sa pangarap niya ang matutupad na, ang maging isang ina.

‘Bawang ka gurl?’ Dawn Chang binatikos sa pagsawsaw kina Ana, Kit

“Sawsawera,” “bawang,” “pa-relevant” ang ilan lang sa idinidikit sa pangalan ni Dawn Chang ng ilang netizens.

Kahit na marami naman talaga ang nagbibigay ng kanilang mga pahayag o komentaryo kapag may isang popular issue, tila with Dawn, hindi ito masyadong naa-appreciate ng ibang netizens.

‘Yun nga, feeling nila ay sumasawsaw lang ito palagi sa mga isyu. Nagsimula ito sa pagiging BBM supporter ni Toni Gonzaga at ngayon naman, sa “bugbugan” case nina Ana Jalandoni at Kit Thompson.

In fairness, bilang babae, natural na nandoon ang compassion at pagpapakita ng suporta ni Dawn sa sexy star na si Ana.

Sa post ni Dawn, sinabi niya na, “No woman deserves violence or any form of abuse from their partner.”

‘Yun nga lang, sa kabila nito, binash pa rin siya.