Buntis ako — Heart

Pinanindigan ni Heart Evangelista ang statement na “pregnant” siya.

Pero natatawa ito nang sabihin na, “I told you, I was pregnant. It’s just a different baby.”

Ang “baby” pala na tinutukoy ni Heart ay ang bago niyang business which is Pure Living. Mega-explain din si Heart kasama ang kanyang kapatid na si Camille Ongpauco about her baby.

Ang isa sa naging motivation ni Heart daw to have this wellness and living business ay dahil na rin daw sa mga nababasa niya sa Twitter.

Sey ni Heart, “Honestly, it’s funny but apart from my experiences, I feel that Twitter is a huge part. Kasi, marami ang nagtatanong, ‘ano bang tubig ang iniinom niyan?’ ‘Ano bang pagkain ang kinakain niyan?’ or ‘Anong amoy ng ano niya–?’ Hahaha!

“So parang many people are wondering kung ano ang ginagawa ko despite being haggard and stress. Kasi, parang nakikita lang nila sa Instagram, living luxury, living the life, pero hindi nila alam na sobrang grabe ‘yung tina-trabaho namin. So to live like and be very healthy, I wanted to share tips.”

Ni-launch din si Heart bilang endorser ng Living Luxelle product ng Pure Living. And no doubt, sobrang proud ng Mister niya na si Gov. Chiz Escudero kay Heart na bumati rito at sinabing alam daw niyang magtatagumpay ang bagong venture na ito ni Heart, tulad ng mga nauna na.

Gabbi, Khalil sunod-sunod proyekto

Dahil nga na-delay ang supposedly, first serye na pagsasamahan nina Gabbi Garcia at Khalil Ramos sa GMA-7, heto’t biglang magkasunod ang project nila together.

Mapapanood na sila sa Stories from the Heart: Love On Air at pagkatapos nito, nagre-ready na rin sila para sa lock-in taping sa seryeng naudlot nga.

May temang nanggaling sa kanilang mga “ex” ang kuwento ng Love On Air. At natawa si Gabbi nang tanungin namin silang dalawa kung masasabi niyang malaking factor rin ang naging ex relationship nila at nagpapasalamat sila dahil ex na nga ‘yun that lead them naman sa relasyon nila ngayon.

Knows naman ng lahat na ang ex ni Gabbi ay si Ruru Madrid.

Pero sabi nga ni Gabbi, grateful daw siya dahil sa naging lesson din sa kanya at mga discovery at kung paano sila ni Khalil ngayon.