Bunso nina Iwa, Pampi pinaglihi kay Ping

Mukhang true nga ang chika ni pinaglihi kay Sen. Ping Lacson ang bunsong anak nina Iwa Moto, Pampi Lacson.

Sabi nga, kahit baby pa, mababakas na ang pagkakahawig ng bunso nina Iwa, Pampi, sa lolo nito na si Sen. Ping Lacson.

Nag-post ni Iwa sa Instagram ang picture ng kaniyang bunso at biyenan na si Sen. Ping, at makikita nga naman ang pagkakahawig ng maglolo.

Ang paliwanag ni Iwa sa caption ng picture, madalas daw kasi siyang manood ng mga interview ng matapang na senador noong ipinagbubuntis niya ang bunso nila ni Pampi.

“When I was pregnant I often catch myself looking at daddy @iampinglacson ‘s videos and interviews. Then this is the outcome! Hahaha,” sabi niya sa caption.

“Sana anak sumunod ka sa yapak ni papa ping may prinsipyo at mabuting tao. #pinglacson #weneedaleader2022,” patuloy niya.

Marami naman sa followers ni Iwa ang agree na parang pinagbiyak na bunga ang maglolo.

Kilala ang presidential candidate na si Lacson sa pagiging family man. Kahit nga minsan ay hindi siya naintriga sa ibang babae. Kasama sa pagiging family man ng senador ang pagiging mahilig sa mga bata kaya giliw na giliw siya sa kaniyang mga apo.

Dati nang sinasabi ni Senador Ping na ang lahat ng kaniyang ginagawang pagmamalasakit sa bayan, tulad ng paglaban sa kriminalidad at katiwalian, ay para sa susunod na henerasyon o ang mga bata.

Siguro kapag siya ang nahalal na pangulo sa May 2022, hindi lang siya magiging lider at ama, kundi magiging lolo rin ng bayan.