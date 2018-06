Bunganga ni Green, ayaw busalan

Walang pakialam si Draymond Green kahit nakaka-limang technical foul na siya sa postseason – dalawa pa ay awtomatiko na siyang bubuno ng one-game suspension.

Para sa pinakamai­ngay na Golden State Warrior, may magagalawan pa siya at hindi ititigil ang ginagawa.

Dahil para sa Golden State do-it-all forward, isang laro na lang ang NBA Finals. Lamang na ang Warriors, 3-0, kontra Cleveland. Dalawang technical fouls pa daw bago siya masuspende, kahit ubusin sa Game 4 ngayon ay wala nang suspension dahil gusto na niyang tapusin ang series.

“The way I’m approaching it, there’s one game left,” ani Green. “So I’ve got two to play with for one game.”

Puwedeng isang laro na lang. Posible ring apat pa – kung magpapakita na ang Cavaliers. Anuman ang senaryo, hindi magpipigil si Green.

“I’m going to be who I am,” giit niya. “That’s what has made me the player that I am. No one tech is going to stop that. If I’m going to let one tech stop that, I might as well hit the sack and go sit in the locker room.”

Dahil sa walang tigil na pagsasagutan, nabigyan sina Green at Tristan Thompson ng double-technical sa kalagitnaan ng first quarter ng 110-102 win ng Warriors sa Game 3 noong ­Miyerkoles.